»Guter Test« - in Dingolfing, Passau, Burghausen und Regensburg

Nicht die Ergebnisse stehen - in der Vorbereitungsphase bekanntlich - im Mittelpunkt. Das, was zählt, sind die Erkenntnisse. Und von denen gab es reichlich am Samstagnachmittag. Landesligist Dingolfing verlor knapp gegen Bayernligisten Hauzenberg, Landesligist Seebach ärgerte Bayernligisten Fortuna Regensburg - und in Burghausen gab es ein 4:0 gegen den SV Schalding-Heining.

Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter, Dingolfing): "Zu der Phase der Vorbereitung war’s für beide Seiten ein guter Test. Über 90 Minuten eine durchaus interessante Partie. Zur Halbzeit führte Hauzenberg verdient mit 1:0 durch einen Elfer. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb das Spiel nach Wiederanpfiff weiter intensiv mit Toraktionen auf beiden Seiten. Letztendlich ein knapper, aber aufgrund der klaren Mehrzahl an Chancen verdienter Sieg für den Bayernligisten."

Jürgen Fuchs (Teammanger, Schalding-Heining): "In einem guten Test verpasste Burghausen kurz nach dem Anstoß den Führungstreffer. Anschliessend haben wir sehr vernünftigt verteidigt und einiges gut gemacht. Immer, wenn wir etwas mit der Intensität nachgelassen haben, wurde Burghausen gefährlicher, ist besser uns Spiel gekommen und hat dann die Tore erzielt. Unter'm Strich geht das Ergebnis so in Ordnung. Das war eine gute und intensive Einheit für uns."