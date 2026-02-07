 2026-02-06T13:16:52.650Z

Testspiel

»Guter Test« - in Dingolfing, Passau, Burghausen und Regensburg

Testspiele in Niederbayern - Samstag: Dingolfing vs. Hauzenberg 1:2 +++ Seebach und Fortuna Regensburg ohne Sieger +++ Wacker gegen SVS deutlich +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Schalding-Trainer Stefan Köck musste eine 4:0-Pleite seiner Truppe mitansehen.
Schalding-Trainer Stefan Köck musste eine 4:0-Pleite seiner Truppe mitansehen. – Foto: Robert Geisler

Nicht die Ergebnisse stehen - in der Vorbereitungsphase bekanntlich - im Mittelpunkt. Das, was zählt, sind die Erkenntnisse. Und von denen gab es reichlich am Samstagnachmittag. Landesligist Dingolfing verlor knapp gegen Bayernligisten Hauzenberg, Landesligist Seebach ärgerte Bayernligisten Fortuna Regensburg - und in Burghausen gab es ein 4:0 gegen den SV Schalding-Heining.

Heute, 16:00 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
1
2

Manuel Wimmer (Sportlicher Leiter, Dingolfing): "Zu der Phase der Vorbereitung war’s für beide Seiten ein guter Test. Über 90 Minuten eine durchaus interessante Partie. Zur Halbzeit führte Hauzenberg verdient mit 1:0 durch einen Elfer. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb das Spiel nach Wiederanpfiff weiter intensiv mit Toraktionen auf beiden Seiten. Letztendlich ein knapper, aber aufgrund der klaren Mehrzahl an Chancen verdienter Sieg für den Bayernligisten."

Heute, 13:30 Uhr
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
4
0
Abpfiff

Jürgen Fuchs (Teammanger, Schalding-Heining): "In einem guten Test verpasste Burghausen kurz nach dem Anstoß den Führungstreffer. Anschliessend haben wir sehr vernünftigt verteidigt und einiges gut gemacht. Immer, wenn wir etwas mit der Intensität nachgelassen haben, wurde Burghausen gefährlicher, ist besser uns Spiel gekommen und hat dann die Tore erzielt. Unter'm Strich geht das Ergebnis so in Ordnung. Das war eine gute und intensive Einheit für uns."

Heute, 13:00 Uhr
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
2
2
Abpfiff

Manuel Ebner (Sportlicher Leiter, Seebach): "Am Ende ein sehr, sehr guter Test von uns. Wir haben eine sehr gute Partie abgeliefert - gerade in den ersten 60 Minuten. Wir sind oft durchgekommen und haben viele Torchancen kreiert. Die letzte halbe Stunden hat die Fortuna gedrückt. Bitter, dass beide Gegentore durch Elfmeter gefallen sind. Unterm Strich ein gerechtes Ergebnis."

