🔴⚫ GUTER TEST GEGEN DEN VFB STUTTGART II – ABER OHNE Belohnung

Am Ende mussten wir uns dem VfB Stuttgart II mit 0:2 geschlagen geben. Das Ergebnis fällt aus unserer Sicht etwas zu deutlich aus, denn über weite Strecken konnten wir gegen den amtierenden Verbandsliga-Meister sehr gut mithalten. Der VfB hatte zwar insgesamt mehr Ballbesitz, wurde daraus aber nur selten wirklich zwingend. In der ersten Halbzeit ließ unsere Defensive lediglich ein bis zwei klare Torchancen zu. Wir standen kompakt, verschoben gut, übergaben Spielerinnen sauber und kommunizierten viel. Das 0:1 fiel in der 32. Minute durch einen unglücklichen Fernschuss, der sich über unsere Torhüterin ins Tor senkte. Mit zunehmender Spieldauer fanden wir immer besser ins Spiel und konnten gerade zwischen der 40. und 60. Minute selbst einige gute Akzente setzen. Immer wieder kamen wir über schnelles Umschalten zu Nadelstichen, spielten diese Situationen aber nicht immer bis zur letzten Konsequenz aus.

Gerade nach der Pause waren wir zunächst gut im Spiel und konnten uns einige gute Möglichkeiten erarbeiten. Ein Kopfball aus kurzer Distanz nach einer Ecke ging knapp am Tor vorbei, weitere Abschlüsse wurden von der Torhüterin pariert oder verfehlten das Tor nur knapp.In dieser Phase war das Spiel insgesamt ausgeglichen: Der VfB hatte mehr Ballbesitz, wir standen defensiv aber weiterhin sehr stabil und hatten selbst unsere Möglichkeiten.Mit den größeren Wechseln veränderte sich das Spiel etwas. In der 70. Minute fiel schließlich das 0:2 nach einem Eckball. Trotzdem gaben wir nicht auf und versuchten bis zum Schluss, noch einmal zurückzukommen. Eine weitere große Chance wollte ebenfalls nicht mehr den Weg ins Tor finden.Am Ende war es vielleicht genau die Abgezocktheit und Konsequenz in den entscheidenden Situationen, die den Unterschied gemacht hat.Trotz der Niederlage nehmen wir viel Positives aus diesem Test mit. Defensiv haben wir wenig zugelassen und gleichzeitig haben wir auch mit dem Ball immer wieder gezeigt, dass wir fußballerisch mithalten und eigene Akzente setzen können.