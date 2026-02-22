Guter SVB, aber stärkerer KFC Uerdingen: Stöhr-Elf siegt deutlich

Am 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat der KFC Uerdingen deutlich beim SV Biemenhorst gewonnen. Die Elf von Julian Stöhr feierte einen 4:0 (1:0)-Erfolg, dabei verkaufte sich das Schlusslicht phasenweise gut, die Gäste waren aber reifer.
Für Biemenhorst fiel die Niederlage etwas zu hoch aus, denn im ersten Durchgang hätte Trainer Marc Gebler auch durchaus ein Tor seiner Mannschaft sehen können. Unter anderem scheiterte Chong Johnny Lu per Kopf an der Latte (26.). Als Uerdingen sein Spiel auf Flachpass umstellte, lief es nach einer guten halben Stunde deutlich besser. Kurz vor dem Seitenwechsel war es Alexander Lipinski, der nach einem Foulspiel an Noah Tomson einen Foulelfmeter trocken verwandelte (44.).
In der 48. Minuten hatten die Gäste dann Glück, als Ephraim Kalonji einen Katastrophen-Pass auf Luca Puhe spielte. Der Biemenhorster traf zum Ausgleich, aber der Schiedsrichter hatte noch ein Foulspiel geahndet. Mit diesem Pfiff waren, wenig überraschend, nicht alle Zuschauer in Bocholt einverstanden. Statt des 1:1 sah die Kulisse dann einen Doppelschlag der Auswärtsfahrer: Erst lupfte Etienne-Noel Reck den Ball zum 2:0 ins Tor (55.), dann erzielte Kalonji einen Angriff humorlos zum 3:0 (59.) - sein erster Treffer für die Grotenburg-Elf. In der Schlussphase erhöhte Joker Yasin-Cemal Kaya zum Endstand. Lipinski überließ der Nummer zehn den zweiten Elfmeter, erneut war Tomson gefoult worden (76.). Bei dieser Aktion sah Justin Heckers die rote Karte (75.).
Es war ein reifer Auftritt des KFC Uerdingen, der in dieser Saison zum dritten Mal klar gegen den SV Biemenhorst gewonnen hat (3:0 im Niederrheinpokal, 6:1 im Hinspiel). Der Lohn ist die Verteidigung von Rang zwei, Tabellenführer bleibt Ratingen 04/19. Der KFC kann sich in Ruhe auf die außerordentliche Mitgliederversammlung am kommenden Mittwoch konzentrieren, die es natürlich live auf FuPa im Ticker geben wird. Biemenhorst bleibt zwar das Schlusslicht, kann aber auf dieser Leistung aufbauen. So wird der SVB noch einige Punkte holen.
SV Biemenhorst – KFC Uerdingen 0:4
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Pascal Spallek, Chong Johnny Lu, Noah Brucksteg, Luca Puhe, Dardan Pepa, Niklas Laigre, Jan Wellers, Joshua Müller, Max Peerenboom - Trainer: Marc Gebler
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (78. Joshua Salonen), Etienne-Noel Reck, Ephraim Kalonji - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke
Tore: 0:1 Alexander Lipinski (44. Foulelfmeter), 0:2 Etienne-Noel Reck (55.), 0:3 Ephraim Kalonji (59.), 0:4 Yasin-Cemal Kaya (76. Foulelfmeter)
Rot: Justin Heckers (75./SV Biemenhorst/Foul)