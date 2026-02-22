Guter SVB, aber stärkerer KFC Uerdingen: Stöhr-Elf siegt deutlich

Ephraim Kalonj erzielte das 3:0 für den KFC. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Am 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat der KFC Uerdingen deutlich beim SV Biemenhorst gewonnen. Die Elf von Julian Stöhr feierte einen 4:0 (1:0)-Erfolg, dabei verkaufte sich das Schlusslicht phasenweise gut, die Gäste waren aber reifer.

Für Biemenhorst fiel die Niederlage etwas zu hoch aus, denn im ersten Durchgang hätte Trainer Marc Gebler auch durchaus ein Tor seiner Mannschaft sehen können. Unter anderem scheiterte Chong Johnny Lu per Kopf an der Latte (26.). Als Uerdingen sein Spiel auf Flachpass umstellte, lief es nach einer guten halben Stunde deutlich besser. Kurz vor dem Seitenwechsel war es Alexander Lipinski, der nach einem Foulspiel an Noah Tomson einen Foulelfmeter trocken verwandelte (44.).

Kalonji Katastrophen-Pass endet nicht im 1:1 - reife Leistung im Anschluss

In der 48. Minuten hatten die Gäste dann Glück, als Ephraim Kalonji einen Katastrophen-Pass auf Luca Puhe spielte. Der Biemenhorster traf zum Ausgleich, aber der Schiedsrichter hatte noch ein Foulspiel geahndet. Mit diesem Pfiff waren, wenig überraschend, nicht alle Zuschauer in Bocholt einverstanden. Statt des 1:1 sah die Kulisse dann einen Doppelschlag der Auswärtsfahrer: Erst lupfte Etienne-Noel Reck den Ball zum 2:0 ins Tor (55.), dann erzielte Kalonji einen Angriff humorlos zum 3:0 (59.) - sein erster Treffer für die Grotenburg-Elf. In der Schlussphase erhöhte Joker Yasin-Cemal Kaya zum Endstand. Lipinski überließ der Nummer zehn den zweiten Elfmeter, erneut war Tomson gefoult worden (76.). Bei dieser Aktion sah Justin Heckers die rote Karte (75.).