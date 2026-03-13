Guter Start von Alwin Weber in Hamburg Aus der Regionalliga West in die Oberliga Hamburg: Alwin Weber startet nach seinem Wechsel vom Wuppertaler SV zum FC Süderelbe in Hamburg durch. von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Das ist Alwin Weber. – Foto: Gunnar Frankenberg

Dass Alwin Weber den Wuppertaler SV verlassen würde, steht schon seit einigen Tagen fest. Der Mittelfeldspieler, der beim WSV keine Rolle spielte, wechselt mit sofortiger Wirkung in die Oberliga Hamburg. Der FC Süderelbe hat den 22-Jährigen am Samstag vorgestellt. UPDATE: Weber ist verheißungsvoll in der Oberliga Hamburg gestartet, denn nach drei Partien im Trikot des FC Süderelbe steht der Ex-Spieler des Wuppertaler SV bei drei Scorerpunkten. Zuletzt war er beim 2:2 gegen den bisherigen Tabellenführer ETSV Hamburg mit einem Tor und einer Vorlage der Matchwinner. Es lässt sich also festhalten, dass der Klassen- und Ligawechsel bislang günstig für Weber verlaufen ist.

Weber kam im Sommer im Zuge des großen Umbruchs des Wuppertaler SV in das Bergische Land, kam aber in der Regionalliga West nicht zum Einsatz. Zuvor lief der ehemalige Jugendspieler von Borussia Dortmund, SC Paderborn und Preußen Münster für den Greifswalder FC, Mülheimer FC, SC Neheim und FC Brünninghausen zwischen Regionalliga und Landesliga auf. >>> Das ist Alwin Weber Wann feiert Weber sein Debüt? Der FC Süderelbe rangiert in der Oberliga auf Rang sieben und spielt eine ordentliche Saison. Platz fünf hat das Team von Trainer Stefan Arlt, der kürzlich erst verlängert hat, noch im Blick. Wann allerdings Weber sein Debüt für sein neues Team feiern darf, bleibt abzuwarten, denn der Winter sorgt für ein Erlahmen des Spielbetriebs in der Hansestadt. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass der Re-Start der Saison erneut verschoben wird, aktuell sollen die ersten Partien in zwei Wochen über die Bühne gehen.