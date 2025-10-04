Guter Start und noch viel Potenzial

Mit einem Sieg und dem freudigen Oktoberfest im Rücken hätte Ben-Richard Prommer vor Euphorie geradezu platzen können. So weit ist es aber nicht beim TSV Steinfurt und das ist auch vernünftig so. "Wir haben immerhin auch schon drei Spiele verloren und so weit hätte es nicht kommen müssen", sagt der Spielertrainer des TSV Steinsfurt.
Der aktuelle Eindruck, ein 4:2-Sieg gegen den FVS Sulzfeld ist jedoch ein sehr positiver. „Damit haben wir den perfekten Start ins Oktoberfest hingelegt“, so Prommer, der ergänzt, "Sulzfeld hat hoch gepresst, aber wir haben den Kampf angenommen und alles reingeworfen." Außerdem war mal wieder auf die Offensivkraft Verlass. Der TSV stellt bis dato die erfolgreichste Offensive der A-Klasse und jene besteht längst nicht mehr nur aus Prommer. Neben dem 33-Jährigen haben sich die Jungspunde Finn Scholz und Rafael Medeiros Dos Santos als verlässliche Torschützen entwickelt, darüber hinaus haben die Steinsfurter mit Kevin Frei einen weiterhin routinierten Angreifer hinzugewonnen.
Für einen Aufsteiger ist das erste Saisonviertel ein großer Erfolg, jedoch sind die personell noch weiter verstärkten Steinsfurter daher nicht gerade ein klassischer Aufsteiger. Der Coach zählt erfreut auf: "Wir haben von der Ersten regelmäßig 18 bis 20 Mann im Training, im Sommer ein paar richtig starke Neuzugänge für uns gewinnen können und gleichzeitig keinen einzigen Abgang."
Ein Rundenverlauf in der A-Klassen-Spitze ist quasi folgerichtig und das ist auch genau das, was sich Prommer vorstellt. "Wir haben viele Junge, denen wir das Vertrauen schenken, auch auf die Gefahr hin Lehrgeld zu zahlen und nicht jeden Punkt dafür zu holen, der möglich wäre", sagt der Stürmer. Nach drei Abstiegen in Serie von der Landesliga bis in die Kreisklasse B haben die Steinsfurter den Abwärtstrend längst gestoppt und in dieser Achterbahnfahrt einen steilen Aufstieg in Angriff genommen. Prommer verrät: "Mittelfristig ist es unser Ziel wieder in die Kreisliga aufzusteigen."
Vielleicht wird das sogar kurzfristig ein heißes Thema, schließlich lohnt ein genauerer Blick auf den Spielplan. Der TSV hat als Zweiter bislang schon gegen sämtliche andere Teams aus der Spitzengruppe gespielt. Die kommenden Wochen sehen fast ausschließlich Partien gegen Klubs aus der unteren Tabellenhälfte vor. Den Auftakt macht das Auswärtsspiel am Sonntag beim TSV Waldangelloch, der sich bislang sehr schwertut, aber immerhin eine recht ordentliche Defensive stellt. Das dürfte gegen die angriffslustigen Steinsfurter eine interessante Voraussetzung sein.