Ben-Richard Prommer (l. stehend) darf bislang mit dem zufrieden sein, was er von seiner Mannschaft nach dem Aufstieg in die Kreisklasse A gesehen hat. – Foto: Siegfried Lörz

Guter Start und noch viel Potenzial Kreisklasse A Sinsheim +++ Der TSV Steinsfurt hat die schlechten Jahre endgültig hinter sich +++ Prommer: "Wollen mittelfristig in die Kreisliga zurück" Verlinkte Inhalte Kreisklasse A Steinsfurt Ben-Richard Prommer

Mit einem Sieg und dem freudigen Oktoberfest im Rücken hätte Ben-Richard Prommer vor Euphorie geradezu platzen können. So weit ist es aber nicht beim TSV Steinfurt und das ist auch vernünftig so. "Wir haben immerhin auch schon drei Spiele verloren und so weit hätte es nicht kommen müssen", sagt der Spielertrainer des TSV Steinsfurt.

Der aktuelle Eindruck, ein 4:2-Sieg gegen den FVS Sulzfeld ist jedoch ein sehr positiver. „Damit haben wir den perfekten Start ins Oktoberfest hingelegt“, so Prommer, der ergänzt, "Sulzfeld hat hoch gepresst, aber wir haben den Kampf angenommen und alles reingeworfen." Außerdem war mal wieder auf die Offensivkraft Verlass. Der TSV stellt bis dato die erfolgreichste Offensive der A-Klasse und jene besteht längst nicht mehr nur aus Prommer. Neben dem 33-Jährigen haben sich die Jungspunde Finn Scholz und Rafael Medeiros Dos Santos als verlässliche Torschützen entwickelt, darüber hinaus haben die Steinsfurter mit Kevin Frei einen weiterhin routinierten Angreifer hinzugewonnen. Für einen Aufsteiger ist das erste Saisonviertel ein großer Erfolg, jedoch sind die personell noch weiter verstärkten Steinsfurter daher nicht gerade ein klassischer Aufsteiger. Der Coach zählt erfreut auf: "Wir haben von der Ersten regelmäßig 18 bis 20 Mann im Training, im Sommer ein paar richtig starke Neuzugänge für uns gewinnen können und gleichzeitig keinen einzigen Abgang."