Guter Saisonstart für die Opel-Damen.
Guter Saisonstart für die Opel-Damen. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

"Guter Start": - Opel-Frauen starten mit Remis

Für den SC Opel Rüsselsheim ist beim Start in der Verbandsliga Süd der Frauen sogar mehr drin als das 1:1 in Niederurseln +++ Doch auch ein Elfmeter wird nicht genutzt.

Rüsselsheim (abi). „Das war ein guter Start“, freute sich Trainerin Jessica Klement zum Rundenauftakt über einen Punktgewinn mit dem SC Opel Rüsselsheim in der Verbandsliga Süd der Frauen. Vom SV Niederursel kehrten die Rüsselsheimerinnen mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden zurück. Dabei sorgte Janine Hanke nach 30 Minuten für die Führung der Gäste. Kurz nach der Pause mussten die Opel-Frauen den Ausgleich hinnehmen.

Wie Klement berichtete, „haben wir die erste Halbzeit trotz vier verletzungsbedingter Ausfälle klar dominiert und hatten Chancen ohne Ende, konnten aber nur eine davon nutzen“. Kurz nach dem 1:0 vergab Justine Weber sogar einen Foulelfmeter für den SC Opel. „Der Gegner hat zu Beginn der zweiten Halbzeit gedrückt und gleich den Ausgleich erzielt, dann aber sehr unfair gespielt. Der Schiri hat das komplett laufen lassen“, ärgerte sich die Opel-Trainerin. „Wir haben da den Kopf ein bisschen in den Sand gesteckt und konnten die Überzahl nach einer Gelb-Rote Karte für Niederursel nicht nutzen. Trotzdem haben unsere Mädels die Ruhe bewahrt. Und ich bin froh, dass wir gesund vom Platz gegangen sind.“ Annika Peschke verhinderte mit starken Paraden einen Rückstand. Allerdings hatten auch die Rüsselsheimerinnen bei zwei Aluminiumtreffern noch die Chance zum Sieg.



