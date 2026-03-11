Guter Start ins Jahr 2026

Getümmel vor dem Tor der SGM – Foto: Mark Zengerle

Die Zuschauer in Eglofs sahen ein intensives und phasenweise hitziges Spiel, das besonders in der zweiten Halbzeit deutlich an Härte gewann. Am Ende setzte sich die SGM Beuren/Rohrdorf knapp, aber nicht unverdient, mit 1:2 durch.

Die Gäste gingen in der 26. Minute nach einem schweren Abwehrfehler – ein missglückter Querpass vor dem eigenen Strafraum – durch Konstantin Detki in Führung. Der keine Mühe hatte ins leere Tor einzuschieben.

Eglofs kam zunehmend besser ins Spiel und setzte vor allem mit langen Bällen Akzente. Kurz vor der Pause (44. Minute) glich der Gastgeber durch einen direkten Freistoß von Marc Kempter aus.

Nach dem Seitenwechsel stellte Eglofs taktisch um und spielte deutlich offensiver. Doch die Führung gelang erneut den Gästen. Maximilian Hörburger erzielte nach einem zunächst parierten Abschluss das entscheidende 1:2 (53. Minute). Danach wurde die Partie zunehmend ruppiger. Viele gelbe Karten und kleine Fouls prägten das Spielgeschehen. Zwei Großchancen zum 1:3 ließ die SGM liegen, sodass Eglofs in der Schlussphase noch einmal energisch auf den Ausgleich drängte. Die SGM verteidigte aber den Vorsprung abgeklärt und nahm drei hart erkämpfte Punkte mit nach Hause.