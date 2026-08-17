Guter Saisonstart des SC Düdingen

Bei heissen Temperaturen empfingen die Düdingerinnen zum Auftakt der Saison 2026/27 mit dem FC Solothurn gleich einen Absteiger aus der NLB. Mit einem klaren Gameplan sowie Zielen ausgestattet, wollte das Heimteam von Beginn weg ein Zeichen setzen – und dies gelang eindrücklich.

Düdingen startete druckvoll und belohnte sich bereits nach dreieinhalb Minuten. Maelle Raetzo steckte im Angriffsdrittel toll auf Mona Hunziker durch, die souverän zur frühen 1:0-Führung einschob. Nur wenig später bot sich bereits die grosse Möglichkeit zum zweiten Treffer, diese blieb jedoch ungenutzt.

Nach dem frühen Düdinger Druck fanden die Gäste besser ins Spiel und wurden ihrerseits gefährlicher. Ein strammer Abschluss landete am Pfosten. Mitten in dieser stärkeren Phase der Solothurnerinnen schlug jedoch erneut das Heimteam zu: Torhüterin Michelle Herren lancierte in der 22. Minute mit einem langen Ball Cassandra Gassmann. Diese setzte sich stark durch und bediente die mitgesprintete Ronja Brüllhardt, die nur noch zum 2:0 einschieben musste.

In der Folge übernahm Düdingen wieder klar das Spieldiktat, zeigte sich präsent in den Zweikämpfen und erspielte sich gleich mehrere hochkarätige Möglichkeiten. Das Resultat hätte bereits vor der Pause deutlicher ausfallen können, es blieb jedoch beim 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Düdingen machte sofort wieder Druck und erhöhte nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff. Eine schöne Kombination brachte Lola Corminboeuf in Abschlussposition, die eiskalt zum 3:0 vollendete. Das Heimteam liess nicht nach, verteidigte geschlossen und konnte auch dank frischer Kräfte von der Bank das Tempo hochhalten.

In der 67. Minute folgte das 4:0: Nach einer starken Flanke von Larissa Loretan war Brüllhardt zur Stelle und spitzelte den Ball an der Torhüterin vorbei – Doppelpack. Wenig später wurde es für sie etwas unglücklicher: Bei einem Solothurner Freistoss lenkte sie den Ball beim Klärungsversuch ins eigene Tor zum 4:1.

Am verdienten Düdinger Sieg änderte dies nichts mehr. Das Heimteam erspielte sich bis zum Schluss weitere gute Möglichkeiten und hätte das Resultat durchaus noch deutlicher gestalten können.

Unter dem Strich steht ein starker erster Auftritt und ein auch in dieser Höhe verdienter 4:1-Erfolg. Der vorgegebene Gameplan wurde über weite Strecken sehr gut umgesetzt und damit ein gelungener Grundstein für die neue Saison gelegt. Verbesserungspotenzial bleibt – doch die Saison ist erfolgreich lanciert.

Nun gilt der Fokus einer guten Trainingswoche, bevor am kommenden Sonntag bereits das nächste Highlight wartet: In der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups empfangen die Düdingerinnen am Sonntag, 23. August um 15.30 Uhr den FC Basel.