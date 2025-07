„Guter Mix aus Ex-Profis und lokalen Youngsters“: Pipinsrieds Johannes Müller über Ziele des Klubs

Mit einem Auswärtsspiel beim SV Kirchanschöring startet der FC Pipinsried am morgigen Samstag (15 Uhr) in die Saison 2025/2026 der Bayernliga Süd. Kenner der Liga sprechen vom Aufeinandertreffen zweier Teams, die am Ende der Saison im vorderen Bereich der Tabelle zu finden sein werden.

Die Heimatzeitung sprach mit dem Sportlichen Leiter des FC Pipinsried, Johannes Müller. Der frühere Edeltechniker und gebürtige Donauwörther trug stets die Nummer zehn, die in dieser Saison niemand beim FCP trägt. Müller (33) kam zur Saison 2023/2024 als Spieler zum FCP. Am 26. Juli 2023 riss er sich in Kirchheim das Kreuzband – und kehrte als Spieler nicht mehr aufs Feld zurück. Die Verantwortlichen des FCP sahen in Müller eine optimale Besetzung des Postens als Sportlicher Leiter. Und der 33-Jährige, der seine fußballerische Ausbildung in Donauwörth und beim FC Augsburg absolvierte, nahm das Angebot an.

Die Saison hat mit dem 3:0 im Totopokal in Bobingen begonnen. Die Arbeit eines Sportlichern Leiters scheint gemacht, können Sie jetzt mal durchatmen?

Johannes Müller: Das ist tatsächlich eine gute Frage, die mir meine Frau auch täglich stellt (lacht). Die letzten Wochen waren intensiv. Aufgrund des sportlichen Erfolgs mussten wir in der vergangenen Saison zweigleisig fahren. Sowohl in der Kaderplanung als auch bezüglich der Regionalliga-Auflagen. In meiner Position musste der Blick schnell wieder nach vorne gerichtet werden, um eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Da haben wir einige Themen abarbeiten können, und somit sollte es für mich auch ein wenig ruhiger in den kommenden Wochen werden.

Wie lautet das Fazit nach der Vorbereitung?

Ergebnistechnisch war sie gut. Leistungstechnisch gibt es noch Luft nach oben. Nach den beiden guten Spielen gegen Eichstätt und Kornburg war es in Bobingen deutlich zu wenig. Grundsätzlich interessieren mich die Ergebnisse in der Vorbereitung nicht allzu sehr.

Wo lag das Augenmerk bei der Zusammenstellung der Mannschaft?

In der Kaderplanung wollten wir beide Wege verbinden. Den Weg von oben nach unten für erfahrene Spieler wie Schröcki und Dombo (Tobias Schröck und Max Dombrowka, Anm. der Redaktion), die nach ihrer Profikarriere beruflich erste Schritte gehen werden und Führung in unserem Team übernehmen sollen. Darüber hinaus haben wir „klassische Ligaexperten“ integriert, die die Bayernliga sehr gut kennen wie Jonas Lindner, Felix Popp und „Kubi“ Celik. Auf der anderen Seite haben wir mit Maxi Schmidt einen Neuzugang aus der Landesliga dazu genommen, für den die Bayernliga Neuland sein wird. Zudem sind erstmals zwei lokale Spieler aus der eigenen Jugend im Kader, die regelmäßig in den Testspielen zum Einsatz kamen. Dadurch haben wir mittlerweile einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern.

Wie schlagen sich die Joungster?

„Domi“ Neisser und Thommy Wolf machen es sehr gut. Man sieht ihren Ehrgeiz. Wir werden sie behutsam heranführen. „Domi“ kam bereits bei beiden Totopokal-Spielen zum Einsatz und trainiert seit eineinhalb Jahren in der 1. Mannschaft. Ich hoffe, dass das auch in der Region wahrgenommen wird.

Mit Schröck und Dombrowka hat der FCP echte Ausrufezeichen gesetzt. Ist der Aufstieg nun Pflicht?

Ich wusste natürlich, dass der mediale Fokus auf diese beiden Spieler gelegt wird, und wir sind auch sehr froh, dass wir ihnen ein Gesamtpaket mit Beruf anbieten konnten, wodurch wir uns von anderen Bayernligisten unterscheiden. Trotzdem will ich auch erwähnen, dass uns auch zwei bis drei wichtige Spieler aus unterschiedlichen Gründen verlassen haben und wir erst seit ein paar Trainingseinheiten größtenteils den kompletten Kader zusammen haben. Für einen Aufstieg müssen viele Faktoren zusammenpassen. Wir sind gut beraten, wenn wir uns auf unsere Leistung konzentrieren.