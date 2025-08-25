„Guter Fußball, viele Tore – ein toller Nachmittag“

Bei der SG Niedernjesa gewann die Mannschaft von Trainer Timm Wünsch am Sonntag klar mit 8:0 (2:0) und feierte damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel.

Schon in der Anfangsphase stellte Hainberg die Weichen auf Auswärtserfolg: Leighton McGalty traf nach nur 60 Sekunden zur Führung, Sekou Kader Sylla legte in der 6. Minute nach. Mit dem frühen 2:0 war das Spiel im Grunde entschieden, wenngleich Hainberg bis zur Pause keine weiteren Treffer nachlegen konnte.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Favorit jedoch das Tempo. Boris Munyurwa (51.) sowie erneut McGalty (53./60.) schraubten das Ergebnis schnell auf 5:0. In der Schlussphase trafen die eingewechselten Finn Zapkau (86./90.) und Tom Brille (89.) und sorgten für den höchsten Saisonsieg der Hainberger.

Trainer Wünsch zeigte sich zufrieden: „Guter Fußball, viele Tore, aus unserer Sicht ein toller Nachmittag. Oliver und ich sind im Großen und Ganzen zufrieden, wie die Mannschaft sich bis jetzt entwickelt hat. Wir freuen uns auf die kommenden Spiele.“

Mit neun Punkten und 21:1 Toren aus den ersten drei Partien führt der SC Hainberg die Tabelle souverän an. Niedernjesa bleibt nach der deutlichen Niederlage im Tabellenkeller und hat nun 24 Gegentore aus vier Spielen zu beklagen.