Guter Einstand für Neucoach Martin Genz

Im Marschwegstadion in Kaltenkirchen standen sich die heimische Turnerschaft und die Rasensportler aus Neumünster gegenüber. Der Aufsteiger behielt nach nicht hochklassigen, aber spannenden 95 Minuten mit einem 4:3 (3:1)-Sieg alle drei Punkte zu Hause.

Übrigens: Alle drei damaligen Landesligameister und Aufsteiger (Preußen Reinfeld, MTSV Hohenwestedt, Nordmark Satrup) spielen heute noch in der Oberliga – genauso wie auch die damaligen drei Aufstiegsrundenteilnehmer. Rotenhof stieg 2024 auf, Kaltenkirchen 2025.

Vor gut zwei Jahren waren beide Teams in der Aufstiegsrunde zur Oberliga schon einmal Gegner. In der von Corona geprägten Saison 22/23 mit drei kleinen 12er- statt wie üblich zwei 16er-Staffeln belegten KT und VfR jeweils Platz zwei in ihren Landesliga-Staffeln. In einer Dreiergruppe mit Rotenhof wurde ein weiterer Oberligaaufsteiger gesucht. Zwar gewann Kaltenkirchen damals mit 2:1 gegen die Veilchen, aber Oberligaaufsteiger war trotzdem der VfR.

Bei der Turnerschaft hat auf der Trainerbank der frühere Rasensport-Akteur Martin Genz den zurückgetretenen langjährigen Erfolgscoach René Sixt abgelöst. Genz musste heute auf Stürmer Malte Pietsch verzichten. Seinem Gegenüber Danny Cornelius fehlte mit dem angeschlagenen Christopher Newe der Keeper, der dienstälteste Spieler im Kader der Gäste. Für ihn debütierte der 22-jährige José Antonio Aguirre Dardón, früherer U20-Nationalspieler Guatemalas.

Taktische Überlegungen…

…führten bei den Gästen dazu, gegen die bekannt schnelle linke Angriffsseite der Hausherren Sven Freitag nicht zentral agieren zu lassen, sondern in der Mittelfeldkette nach rechts vor den heute rechts verteidigenden Tom Schilling zu stellen.

Als Innenverteidiger spielten statt zuletzt Schilling/Schomaker die nach längerer Verletzungspause bzw. Krankheit wieder einsatzbereiten, zu Saisonbeginn sehr souveränen Kenny Korup und Christoph Kahlcke. Nick Neca, zu Saisonbeginn rechts in der Abwehrkette zu finden, blieb – ebenso wie Lonas Schomaker – das harte Los der Ersatzbank.

…gehen manchmal nicht auf

Beide Mannschaften begannen verhalten. Doch ein zunächst gar nicht zwingend wirkender Tiefenlauf von Jan Zimmermann brachte schnell die Führung der Hausherren. Sturmspitze Enrik Nrecaj hatte seinen Gegenspieler Kahlcke („Da darf ich mich nicht so schnell rauslocken lassen“, so Kahlcke nach Spielschluss) halbrechts weggezogen. In diesem Raum lief Zimmermann mit Ball, nur sehr halbherzig von seinem Gegenspieler begleitet. Zimmermann joggte weiter, der Winkel wurde immer spitzer, ein schneller Antritt vorbei am Begleitschutz, aus fünf Metern knallte er den Ball unbedrängt fast von der Grundlinie hoch in die kurze Torwartecke. 1:0 nach 180 Sekunden.

VfR verpennt die Anfangsphase komplett

Beim 2:0 (10.) war trotz KT-Angriffs die Zone zentral 25 Meter vor dem Rasensport-Tor völlig verwaist. Der agile Marten Soder kurvte nach innen, stellte fest: „Nobody there“, nahm Maß und traf mit links aus der Distanz. Wieder sehr einfach, da grottenschlecht verteidigt.

Cornelius stellte nun um, zog Freitag auf seine Stammposition auf die „Sechs“. Postwendend lief der nächste KT-Angriff diesmal zielgerichtet über links. Freitag fehlte dort nun, Max Spreitzer war recht einfach durch, seine Flanke brandgefährlich. In der Mitte prallte Nrecaj gegen Aguirre (14.). Nach längerer Behandlung konnte Aguirre weiterspielen.

Aguirre leitet Anschluss ein

Nach vorne hatte der VfR gegen die stark kompakt stehende und bissige KT-Defensive noch gar nicht stattgefunden. Doch als José Aguirre nach einem souverän eroberten Ball weit abschlug, behauptete sich Ola Adesanya gegen zwei Verteidiger und setzte Kastriot Alija in Szene. Der ging durch und verkürzte auf 2:1 (20.).

Nun war der VfR da: Adesanya war rechts durch, Alija kam in der Mitte Millimeter zu spät. Wenig später kombinierte sich Kevin Schulz von ihm selbst initiiert im 16er frei, verzichtete auf den Abschluss und wollte noch abspielen – gerade eben konnte KT-Kapitän Janik Jensen noch klären.

Abspielfehler – 3:1 für KT (34.)

Gerade als der VfR immer besser ins Spiel kam, wurde der nächste „unforced error“ produziert. Im Aufbau an der Mittellinie wurde Spreitzer angeschossen. Der ging ab, legte in die Mitte auf Soder, der ganz frei auf Aguirre zulief. Aguirre blieb Sieger, doch der Ball prallte zu Patrice Leon Pluche, der aus 18 Metern im Nachschuss traf.

Danach war der VfR weiter bemüht. Adesanya kam nach einer Ecke frei zum Schuss, zielte aber drüber. So führte der Aufsteiger zur Halbzeit mit 3:1.

Danny Cornelius baut um

Zur Halbzeit brachte Cornelius Visar Mehmeti für die linke und Jordan Marquardt für die rechte Außenbahn. Hinten wurde eine Planstelle gestrichen. Tom Schilling verteidigte auf der IV-Position alleine, Korup rückte stattdessen nach rechts, nur Jan Lippegaus blieb Linksverteidiger.

Serifi verpasst den Anschluss

Der VfR kam nun konzentrierter aus der Kabine und damit gleich besser in die Partie. Ilir Serifi scheiterte am glänzend reagierenden Luca Adler (52.) im KT-Tor. Im Anschluss hatten die Gäste viel Ballbesitz, kamen aber nicht durch.