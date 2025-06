Guter Auftritt gegen höherklassigen Gegner: Hallbergmoos unterliegt in Heimstetten

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben ihr Testspiel beim Bayernligisten Heimstetten erwartungsgemäß verloren. Doch es war mehr als ein 1:3 drin.

Hallbergmoos – Der VfB Hallbergmoos möchte in der neuen Saison wieder auf gehobenem Landesliga-Niveau spielen und hat sich deshalb für die Vorbereitung starke Gegner gesucht. Bei der 1:3 (1:2)-Auswärtsniederlage gegen den Bayernligisten SV Heimstetten verkaufte sich das Team ordentlich.

„Wir haben einige Erkenntnisse gewonnen“, erklärte der Hallbergmooser Trainer Mario Mutzbauer nach dem Testspiel. Partien wie zuletzt beim Regionalligisten TSV Buchbach (1:4) oder nun in Heimstetten würden den jungen Spielern helfen, sich an das hohe Tempo im gehobenen Amateurfußball zu gewöhnen. Gegen höherklassige Mannschaften passieren natürlich auch Fehler, aus denen die VfB-Kicker lernen können.

Ärgerlicher Rückstand vor der Halbzeit

Coach Mutzbauer konnte zur Pause munter durchwechseln und damit fast zwei komplette Teams spielen lassen. In der ersten Halbzeit war seine Truppe nahe dran an einem Unentschieden: Die frühe Heimstettener Führung durch Luka Arslan (6.) wurde von Duje Vukman schnell egalisiert (12.). Ärgerlich war dagegen das 2:1 für die Gastgeber, weil der VfB den von Lukas Riglewski verwandelten Elfmeter (40.) ohne jegliche Not verursacht hatte.

Pfosten verhindert Anschlusstreffer von Jonas Mayr

Nach dem Seitenwechsel traf dann noch Ludwig Gschlößl zum 3:1 (70.) – und am Ende ging der Sieg des Bayernliga-Teams auch in Ordnung. Allerdings hatten die Hallberger Kicker Chancen, um das eine oder andere Tor mehr zu erzielen. Moritz Sassmann hatte zwei gute Möglichkeiten, und zehn Minuten vor Schluss verhinderte der Pfosten den Anschlusstreffer von Jonas Mayr. Angesichts der harten Arbeit in der vergangenen Trainingswoche und der Partie in Buchbach war es ein ordentlicher Auftritt. Mutzbauer ist zweieinhalb Wochen vor dem Landesliga-Auftakt zufrieden mit dem Vorbereitungsstand seiner Mannen.