Guter Auftakt: TSV Gräfelfing II schlägt SV Planegg-Krailling II

SVP II gegen TSV Gräfelfing II am 26.07l26 ab 12.30 Uhr in Planegg. Am Ball: vorne v.l.: Nr. 9 Adrijan Hasic / SVP gegen Nr. 6 Diego Cioffi / TSV Gräfelfing. Beide Torschützen. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Für die Reserve-Fußballer des SV Planegg und des TSV Gräfelfing ist die Vorbereitung am Sonntag direkt mit einem kleinen Derby gestartet. Überraschend deutlich siegten die Gäste aus Gräfelfing an der Hofmarkstraße – schließlich stellten sie als A-Klassist gegenüber dem Kreisklassisten auf dem Papier die klassenniedrigere Mannschaft. „Es ist natürlich schön für Gräfelfing, dass wir das Derby gewonnen haben. Der Sieg war auch hochverdient“, sagte TSV-Trainer Dariusz Figura nach Abpfiff des Testspiels.

Dennoch wollte der Coach das Resultat „nicht überbewerten“. Was Abläufe betrifft, wiesen die kleinen Wölfe nämlich einen entscheidenden Vorteil gegenüber der jungen, unerfahrenen und personell komplett neu zusammengewürfelten Zweitvertretung des Landesliga-Aufsteigers auf. „Wir sind seit anderthalb Jahren als Mannschaft zusammen und daher deutlich eingespielter“, bekannte Figura. SVP-Trainer Kaan Karaduman schlug in dieselbe Kerbe: „Die Abstimmung untereinander fehlt uns noch. Gräfelfing hat jede Unkonzentriertheit und jeden Fehler genutzt und uns klar den Spiegel vorgehalten.“

Schon nach acht Minuten traf Kamil Temporale für die Gäste, Diego Cioffi erhöhte anschließend (21.) zur 2:0-Halbzeitführung. Nach der Pause verkürzte Adrijan Hasic zunächst per Foulelfmeter auf 1:2, doch Gräfelfing behielt klar die Oberhand. Temporale besorgte mit seinen Toren zwei und drei des Tages den Endstand. „Die Cleverness können die jungen Spieler noch nicht haben. Das wirft uns nicht um, aber wir müssen schnörkelloser und galliger spielen“, sagte Karaduman. In den kommenden Wochen muss Planeggs neuer Trainer jedenfalls noch an einigen Stellschrauben drehen. kd