„Guter Auftakt ins neue Jahr!“, Hainberg siegt klar gegen Niedernjesa

„Trotz einiger Ausfälle konnten wir von Anfang an die Marschrichtung vorgeben und sind dann auch verdient in Führung gegangen“, sagte Hainbergs Trainer Timm Wünsch nach dem Spiel. „Dosenöffner waren die schönen Tore von Viva und Lukas, die das Spiel mit ihrer Erfahrung geprägt haben.“

Die Tore von Vivakaran Paramarajah (14.) und Lukas Lukas (23.) legten früh den Grundstein für die Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Aleander Donnelly Tjivera in der 61. Minute auf 3:0. Paavo-Maximilian Gundlach (86.) und Leighton Mc Galty (88.) machten den verdienten Kantersieg perfekt.

„Nach dem Platzverweis für Niedernjesa ist das Team besser ins Spiel gekommen und hätte ein Tor verdient gehabt. Mit Justus Mühlhausen hatten wir aber einen ausgezeichneten Torspieler hinten drin, der überragend gehalten hat“, lobte Wünsch die Defensivleistung seines Keepers.

Besonders die schnellen Flügelspieler der Gastgeber machten den Unterschied: „Am Ende konnten wir die Räume, die uns geboten wurden, besser bespielen und über unsere schnellen Flügelspieler immer wieder gefährliche Situationen erzeugen. Am Ende hätten auch wir ein paar Tore mehr machen können.“

Mit dem deutlichen Sieg festigt SC Hainberg den zweiten Platz in der Bezirksliga und bleibt mit einem Spiel mehr einen Punkt hinter Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen. „Jetzt voller Fokus auf kommenden Sonntag! Viel Erfolg für die restliche Saison an Niedernjesa!“, so Wünsch abschließend.