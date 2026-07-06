Guter Auftakt in die Vorbereitung: St. Tönis gewinnt 3:0 in Solingen

Der SC St. Tönis ist erfolgreich in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Im ersten Testspiel nach der Sommerpause gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bekim Kastrati auswärts beim SV Solingen 08/10 mit 3:0. Gegen den Landesliga-Aufsteiger präsentierte sich der Sportclub bereits ordentlich, nutzte seine Möglichkeiten konsequent und blieb defensiv ohne Gegentreffer.
Nach den ersten Trainingseinheiten der neuen Saison ging es für den SC vor allem darum, wieder in den Wettkampfrhythmus zu finden, Abläufe zu testen und möglichst vielen Spielern Spielminuten zu geben. Die Partie auf dem Sportplatz an der Kotter Straße war dementsprechend ein wichtiger erster Gradmesser nach dem Trainingsauftakt. Gegen einen Gegner, der selbst mit Rückenwind nach dem Aufstieg unterwegs ist ,fand St. Tönis mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Begegnung.
Den ersten Treffer der neuen Vorbereitung erzielte Gianluca Rizzo nach Zuspiel von Tyler Nkamanyi. In der 22. Minute brachte er den SC St. Tönis mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den ersten sportlichen Akzent des Nachmittags. Der Treffer gab dem Oberligisten sichtbar Sicherheit. Die Gäste kontrollierten die Partie danach über weite Strecken, standen defensiv stabil und ließen Solingen nur selten wirklich gefährlich werden.
Zur Pause blieb es beim 1:0, doch direkt nach Wiederanpfiff legte der Sportclub nach. Steve Wafo Dzoupiap, einer der jungen Spieler aus der eigenen U19, traf in der 46. Minute zum 2:0. Für ihn war es ein gelungener Einstand in der Vorbereitung der ersten Mannschaft und gleichzeitig ein schöner Beleg dafür, dass die eigenen Nachwuchsspieler beim SC auch im Seniorenbereich ihre Chancen bekommen.
Auch im weiteren Verlauf blieb St. Tönis zielstrebig. Die Mannschaft nutzte den Test, um verschiedene Abläufe auszuprobieren, ohne dabei die defensive Ordnung zu verlieren. In der 64. Minute erhöhte Morten Heffungs auf 3:0 und sorgte damit endgültig für klare Verhältnisse. Bitter allerdings: Nach seinem Treffer musste Heffungs verletzt das Feld verlassen. An dieser Stelle bleibt aus Sicht des Sportclubs zu hoffen, dass die Blessur nicht schwerer wiegt und er schnell wieder zur Verfügung steht. Da zur Halbzeit bereits der komplette Kader gewechselt wurde, bestritt der SC die restlichen Minuten mit zehn Mann.
Sportlich durfte der SC St. Tönis mit diesem ersten Auftritt dennoch zufrieden sein. Ein 3:0-Auswärtssieg, drei verschiedene Torschützen, ein Spiel ohne Gegentor und wichtige Minuten für den Kader — viel mehr kann man sich zum Start einer Vorbereitung kaum wünschen. Gerade nach einer kurzen Pause und nur wenigen gemeinsamen Einheiten war es ein ordentlicher erster Schritt in Richtung neue Saison.
Natürlich ist ein erstes Testspiel noch kein Maßstab für den weiteren Verlauf der Vorbereitung. Ergebnisse stehen zu diesem Zeitpunkt nicht allein im Vordergrund. Dennoch dürfte der Auftritt in Solingen dem Trainerteam wichtige Erkenntnisse geliefert haben. Die Mannschaft wirkte konzentriert, fand gute Lösungen im letzten Drittel und belohnte sich mit drei Treffern.
Für den Sportclub beginnt damit eine spannende Vorbereitungsphase. Am Mittwoch gastiert Zweitligaabsteiger Fortuna Düsseldorf an der Gelderner Straße. Nach einer außergewöhnlichen Vorsaison mit dem historischen DFB-Pokal-Los gegen Eintracht Frankfurt richtet sich der Blick nun wieder auf den sportlichen Alltag. Der Sieg in Solingen war dabei ein gelungener Auftakt — nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
0:1 Gianluca Rizzo (22.)
0:2 Steve Wafo Dzoupiap (46.)
0:3 Morten Heffungs (64.)
Wettbewerb: Testspiel
Spielort: Sportplatz Kotter Straße
Zuschauer: 100
Schiedsrichter: Bartosz Golonka
Robin Wachholder – Francis-Elekwachi Abaegbu, Armando Ciavarella, Henoc Gäel Junior Muamba, Hasan Kaan Hayta, Robin Raaphael Heist, Akin Müjde, Alexander Hendrik Schnittert, Altin Shala, Max Niklas Zäh.
Bank: Rostyslav Degtyar, Giuseppe Vraka, Kevin Kassunga, David Szewczyk, Kevin Tiedtke, Sabir Haddad, Alexander Hotea-Mironescu, Jan Werner Brunsbach, Marvin Stahlhaus.
Trainer: Rosario Tilaro, Erdim Soysal.
Tim Schrick (46. Simon Sell) – Noah Yilmaz, Armend Likaj (46. Maximilian Pohlig), Memlan Darwish (46. Fumito Okihara), Kohei Nakano (46. Phil Wanninger) – Maksym Lufarenko (46. Yigit Taha Siyak), Hiroya Suguro (46. Aaron Thomas) – Tyler Nkamanyi (46. Avanesh Satheskumar), Gianluca Rizzo (46. Morten Heffungs), Julian Suaterna (46. Farid Omorou) – Lucas Noczenski (46. Steve Wafo Dzoupiap)
Trainer: Bekim Kastrati.