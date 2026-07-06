Guter Auftakt in die Vorbereitung: St. Tönis gewinnt 3:0 in Solingen von Jens Terhardt · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

Der SC St. Tönis ist erfolgreich in die Saisonvorbereitung gestartet. – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis ist erfolgreich in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Im ersten Testspiel nach der Sommerpause gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bekim Kastrati auswärts beim SV Solingen 08/10 mit 3:0. Gegen den Landesliga-Aufsteiger präsentierte sich der Sportclub bereits ordentlich, nutzte seine Möglichkeiten konsequent und blieb defensiv ohne Gegentreffer. Nach den ersten Trainingseinheiten der neuen Saison ging es für den SC vor allem darum, wieder in den Wettkampfrhythmus zu finden, Abläufe zu testen und möglichst vielen Spielern Spielminuten zu geben. Die Partie auf dem Sportplatz an der Kotter Straße war dementsprechend ein wichtiger erster Gradmesser nach dem Trainingsauftakt. Gegen einen Gegner, der selbst mit Rückenwind nach dem Aufstieg unterwegs ist ,fand St. Tönis mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Begegnung.

Den ersten Treffer der neuen Vorbereitung erzielte Gianluca Rizzo nach Zuspiel von Tyler Nkamanyi. In der 22. Minute brachte er den SC St. Tönis mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den ersten sportlichen Akzent des Nachmittags. Der Treffer gab dem Oberligisten sichtbar Sicherheit. Die Gäste kontrollierten die Partie danach über weite Strecken, standen defensiv stabil und ließen Solingen nur selten wirklich gefährlich werden. Zur Pause blieb es beim 1:0, doch direkt nach Wiederanpfiff legte der Sportclub nach. Steve Wafo Dzoupiap, einer der jungen Spieler aus der eigenen U19, traf in der 46. Minute zum 2:0. Für ihn war es ein gelungener Einstand in der Vorbereitung der ersten Mannschaft und gleichzeitig ein schöner Beleg dafür, dass die eigenen Nachwuchsspieler beim SC auch im Seniorenbereich ihre Chancen bekommen.