Gutenzell holt 1:1 in Mengen, SG Ummendorf zieht gleich

Der FC Mengen kam im Heimspiel gegen den VfB Gutenzell nicht über ein 1:1 hinaus. Andreas Höhn brachte die Gäste in der 21. Minute überraschend in Führung, ehe Eric Dehne (67.) den Ausgleich erzielte. Trotz des Remis bleibt Mengen ungeschlagen an der Tabellenspitze, während Gutenzell mit einem Achtungserfolg einen wichtigen Punkt sicherte.

Sulmetingen feierte einen verdienten Erfolg gegen den zuletzt schwächelnden Favoriten aus Krauchenwies. Fabian Gapp erzielte beide Treffer (9., 89.) und sorgte damit für den sechsten Saisonsieg der Gastgeber. Während Sulmetingen auf Platz acht kletterte, bleibt Krauchenwies nach der dritten Niederlage auf Rang sieben.

Das Duell der Topteams endete nach einer intensiven Partie mit einer Punkteteilung. Felix Büchele traf früh für Kirchberg (2.), ehe Manuel Münst in der Nachspielzeit (90.+5, Foulelfmeter) den späten Ausgleich erzielte. Beide Mannschaften behaupten sich weiter im oberen Tabellendrittel, verpassten jedoch die Gelegenheit, näher an die Spitze heranzurücken.

Der Tabellenletzte FV Rot sorgte für eine faustdicke Überraschung und feierte den ersten Saisonsieg. Sohaib Ziani traf in der 38. Minute zum entscheidenden 1:0 und bescherte seinem Team einen unerwarteten Befreiungsschlag. Für Hohentengen war es eine bittere Niederlage im eigenen Stadion, die den Sprung nach weiter oben verhinderte.

Hundersingen zeigte sich nach zuletzt wechselhaften Leistungen effektiv und entschied das Auswärtsspiel in Blönried früh. Eric Schwarz (7.) und Timo Bischofberger (11.) trafen in den Anfangsminuten für die Sportfreunde. Während Hundersingen sich etwas vom Tabellenkeller absetzt, steckt Blönried weiter tief im Abstiegskampf.

Der Ochsenhausen drehte ein spektakuläres Derby nach 0:2-Rückstand in einen Heimsieg. Tobias Rothenbacher (11.) und ein Eigentor von Nicolas Schmidt (23.) brachten die Gäste zunächst in Front, ehe Alexander Brehm (51., 77.) und Christian Wiest (83., 89., beide Foulelfmeter) die Partie entschieden. Durch den Erfolg klettert Ochsenhausen auf Rang zwölf, während Steinhausen auf Platz 15 festhängt.

Uttenweiler siegte knapp bei der SG Ertingen/Binzwangen. Pascal Volz erzielte in der 13. Minute den einzigen Treffer der Partie. Mit nun 23 Punkten hält sich Uttenweiler in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während Ertingen mit nur 10 Punkten Rang 14 belegt.

Sigmaringen setzte seine starke Serie fort, musste aber bis in die Schlussminute um den Sieg kämpfen. Kadir Emruli (38.) und Bernhard Henning (90.) trafen für die Gäste, Aldin Delic (42.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Sigmaringen bleibt mit 25 Punkten auf Platz drei, während Bad Saulgau nach der siebten Niederlage auf Platz 13 steht.

Der Aufstiegsanwärter aus Ummendorf/Fischbach ließ im Derby beim SV Eberhardzell nichts anbrennen. Timo Winter (56.) und Matthias Hatzing (76.) sorgten für den zehnten Saisonsieg der Gäste, die damit nun punktgleich mit Spitzenreiter sind. Eberhardzell kämpft weiter um den Anschluss ans rettende Ufer.





