Allgemeines
– Foto: SG Ummendorf/Fischbach

Gutenzell holt 1:1 in Mengen, SG Ummendorf zieht gleich

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 12. Spieltags

Spitzenreiter FC Mengen musste sich am 12. Spieltag etwas überraschend mit einem Remis begnügen, während Verfolger Ummendorf mit einem Derbysieg in Eberhardzell in der Tabelle punktetechnisch gleichzog. Sulmetingen bestätigte mit einem 2:0 über Krauchenwies den Aufwärtstrend und Sigmaringen bleibt nach einem späten Sieg in Bad Saulgau in Lauerstellung. Am Tabellenende holte Rot den ersten Auswärtssieg, Ochsenhausen drehte im Derby gegen Steinhausen ein 0:2, und Hundersingen sammelte wichtige Punkte im Kellerduell mit Blönried. Erneut ohne Punkte bliebt die SG Rinschnait/Mittelbuch

---

Gestern, 15:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
1
1
Abpfiff

Der FC Mengen kam im Heimspiel gegen den VfB Gutenzell nicht über ein 1:1 hinaus. Andreas Höhn brachte die Gäste in der 21. Minute überraschend in Führung, ehe Eric Dehne (67.) den Ausgleich erzielte. Trotz des Remis bleibt Mengen ungeschlagen an der Tabellenspitze, während Gutenzell mit einem Achtungserfolg einen wichtigen Punkt sicherte.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
2
0
Abpfiff

Sulmetingen feierte einen verdienten Erfolg gegen den zuletzt schwächelnden Favoriten aus Krauchenwies. Fabian Gapp erzielte beide Treffer (9., 89.) und sorgte damit für den sechsten Saisonsieg der Gastgeber. Während Sulmetingen auf Platz acht kletterte, bleibt Krauchenwies nach der dritten Niederlage auf Rang sieben.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
1
1
Abpfiff

Das Duell der Topteams endete nach einer intensiven Partie mit einer Punkteteilung. Felix Büchele traf früh für Kirchberg (2.), ehe Manuel Münst in der Nachspielzeit (90.+5, Foulelfmeter) den späten Ausgleich erzielte. Beide Mannschaften behaupten sich weiter im oberen Tabellendrittel, verpassten jedoch die Gelegenheit, näher an die Spitze heranzurücken.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
0
1
Abpfiff

Der Tabellenletzte FV Rot sorgte für eine faustdicke Überraschung und feierte den ersten Saisonsieg. Sohaib Ziani traf in der 38. Minute zum entscheidenden 1:0 und bescherte seinem Team einen unerwarteten Befreiungsschlag. Für Hohentengen war es eine bittere Niederlage im eigenen Stadion, die den Sprung nach weiter oben verhinderte.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
0
2
Abpfiff

Hundersingen zeigte sich nach zuletzt wechselhaften Leistungen effektiv und entschied das Auswärtsspiel in Blönried früh. Eric Schwarz (7.) und Timo Bischofberger (11.) trafen in den Anfangsminuten für die Sportfreunde. Während Hundersingen sich etwas vom Tabellenkeller absetzt, steckt Blönried weiter tief im Abstiegskampf.
---

Gestern, 16:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
4
2
Abpfiff

Der Ochsenhausen drehte ein spektakuläres Derby nach 0:2-Rückstand in einen Heimsieg. Tobias Rothenbacher (11.) und ein Eigentor von Nicolas Schmidt (23.) brachten die Gäste zunächst in Front, ehe Alexander Brehm (51., 77.) und Christian Wiest (83., 89., beide Foulelfmeter) die Partie entschieden. Durch den Erfolg klettert Ochsenhausen auf Rang zwölf, während Steinhausen auf Platz 15 festhängt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
0
1
Abpfiff
S
Uttenweiler siegte knapp bei der SG Ertingen/Binzwangen. Pascal Volz erzielte in der 13. Minute den einzigen Treffer der Partie. Mit nun 23 Punkten hält sich Uttenweiler in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während Ertingen mit nur 10 Punkten Rang 14 belegt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
1
2
Abpfiff

Sigmaringen setzte seine starke Serie fort, musste aber bis in die Schlussminute um den Sieg kämpfen. Kadir Emruli (38.) und Bernhard Henning (90.) trafen für die Gäste, Aldin Delic (42.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Sigmaringen bleibt mit 25 Punkten auf Platz drei, während Bad Saulgau nach der siebten Niederlage auf Platz 13 steht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
0
2
Abpfiff

Der Aufstiegsanwärter aus Ummendorf/Fischbach ließ im Derby beim SV Eberhardzell nichts anbrennen. Timo Winter (56.) und Matthias Hatzing (76.) sorgten für den zehnten Saisonsieg der Gäste, die damit nun punktgleich mit Spitzenreiter sind. Eberhardzell kämpft weiter um den Anschluss ans rettende Ufer.


