Gutenstetten demontiert den Tabellenführer, Forchheim patzt im Derby Ammerthal geht zu Hause gegen den SVG baden +++ Buckenhofen schockt Jahn +++ Münchberg festigt Platz drei von Marco Baumgartner · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Party nach dem Derby-Erfolg: Der SV Buckenhofen feierte einen 4:2 Derbysieg gegen die SpVgg Jahn Forchheim und feierte anschließend mit seinem Fanblock. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

Der 30. Spieltag der Landesliga Nordost bot Sensationen am laufenden Band. Während der Spitzenreiter aus Ammerthal eine historische Heimpleite einstecken musste, verpasste es die Konkurrenz aus Forchheim, Kapital daraus zu schlagen. Im Keller sendeten Weisendorf und Gutenstetten deutliche Lebenszeichen.

Der SV Gutenstetten-Steinachgrund hat für die Sensation des Spieltags gesorgt und den Tabellenführer DJK Ammerthal mit 5:1 entzaubert. Niklas Rückel (5., FE / 54.), Dustin Lunz (20.), Leon Pauly (73.) und Yannick Zunder (79.) schossen die DJK vor 250 fassungslosen Zuschauern förmlich ab. Noah Pirner (26.) gelang lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für den Primus, dessen Vorsprung an der Spitze dennoch bei sechs Punkten bleibt.

Im prestigeträchtigen Derby behielt der SV Buckenhofen mit 4:2 die Oberhand gegen die SpVgg Jahn Forchheim. Vor der Rekordkulisse von 700 Zuschauern trafen Tobias Lösel (15.), Emil Nöhring (42.) und Abbas Jafari (47.) zur Vorentscheidung. Forchheim kam durch Patrick Hoffmann (21.) und Niklas Held (75., FE) zwar heran, doch ein Eigentor von Max Schmitt besiegelte die Jahn-Pleite und den verpassten Sprung näher an die Spitze.

Der FC Eintracht Münchberg hat seinen Aufwärtstrend bestätigt und den SV Lauterhofen mit 3:0 besiegt. Lukas Köhler stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) die Weichen auf Sieg, ehe Timo Frank (48.) und Paul Bienek (78.) alles klar machten. Die Eintracht festigt damit Rang drei und rückt bis auf vier Zähler an Forchheim heran.

Der FSV Erlangen-Bruck gab sich beim SV Unterreichenbach keine Blöße und siegte mit 3:0. Spielertrainer Philip Messingschlager ging mit gutem Beispiel voran und erzielte einen Doppelpack (50., 59.), Samuel Arles (89.) setzte den Schlusspunkt. Unterreichenbach schwächte sich durch eine Rote Karte für Keeper Moritz Weis (51.) und Gelb-Rot für Joshua Kurz (91.) selbst.

Der SC 04 Schwabach bleibt in der Erfolgsspur und entführte beim 3:1-Sieg drei Punkte vom TSV Nürnberg-Buch. Luis Weiß (5.) und ein Doppelpack von Yannis Herger (45., 79.) sorgten für klare Verhältnisse, ehe Oliver Lahr (85.) Ergebniskosmetik für die Bucher betrieb, die damit weiterhin auf dem 16. Tabellenplatz feststecken.

Der Aufsteiger SpVgg Mögeldorf 2000 klettert weiter und siegte beim TSV 1860 Weißenburg mit 2:0. Luca Vitalini (23.) und Hendrik Behnisch (51.) erzielten die Treffer für die Gäste, die nun auf einem starken sechsten Rang rangieren. Weißenburg bleibt durch die Niederlage tief im Relegationssumpf stecken.

Die SG Quelle Fürth hat den TSC Neuendettelsau mit 2:0 bezwungen. Mann des Tages war Daniel Shuranov, der nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack (54., 79.) den Heimsieg der Fürther im Alleingang sicherstellte. Neuendettelsau rutscht durch die Niederlage auf Rang 13 ab.

Der ASV Weisendorf hat im Kampf um den Klassenerhalt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und Schlusslicht Vorwärts Röslau mit 5:0 nach Hause geschickt. Nach einem Doppelpack von Jan Steidl (48., 54.) drehte Tobias Geyer in der Schlussphase richtig auf und erzielte einen lupenreinen Hattrick (72., 77., 90.).