Guten Start in Osnabrück fortsetzen

FCS-Trainer Alois Schwartz bescheinigt seinem Team angesichts von einem Auswärts-Remis in Cottbus und einem Heimsieg über Vikroria Köln bislang einen guten Start. Nun steht die Reise zum VfL Osnabrück an, wo am Samstag um 14 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke gespielt wird. Dennoch will der Trainer bei einem Auswärtssieg in Niedersachsen nicht von einem Traumstart reden. "Wir finden uns langsam, es kommen positive Signale von verletzten Spielern. Wir haben schon gegen Magdebueg gut gespielt, wenn Florian Pick da den Anschluss macht, wird es ein richtiges Pokalspiel, wie man es hief ja kennt. Patrick Sontheimerist noch nicht im Training zurück, Sebastian Vasiliadis und Amine Naifi werden ebenfalls weiter ausfallen. Philipp Fahrner und Kasim Rabihic sind im Training, da müssen wir den Spieltag abwarten". Schwartz kennt die Stimmung an der Brücke. "Da kommt sicher eine Wucht auf uns zu, wir dürfen nicht so beginnen wie in Cottbus. Aber das wurde ja schon besser gegen Vikroria Köln. Wir brauchen Zeit, wir hatten viele Verletzte, die jetzt nach und nach zurück kommen. Wir werden noch ein paar Spiele brauchen um zu sehen, wo wir stehen". Und zum Thema "Neuverpflichtungen" meint er "Wir haben noch zehm Tage Zeit, aber wir nehmen keinen, weil wir müssen, sondern nur wenn es passt. Wir müssen versuchen, eventuelle Lücken mit den eigenen Kräften zu schliessen".