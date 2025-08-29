Guten Lauf fortsetzen

Nachdem der FCH nach zuvor einem 1:1-Remis gegen Kassel und einer 3:5-Niederlage in Freiburg am 3. Spieltag mit einem deutlichen 6:0-Heimerfolg gegen den Bahlinger SC den ersten Saisonsieg feierte, konnte man den Positivtrend am vergangenen Wochenende bestätigen. Bei der TSG Balingen setzten sich die Grün-Weißen am Samstag klar mit 4:1 durch. Mit einer Ausbeute von 7 Punkten aus 4 Spielen sind die Homburger nun auf den 5. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest vorgerückt.

Der Gegner

Der FC-Astoria Walldorf steht in der Regionalliga Südwest mit einer Ausbeute von 4 Punkten aus den ersten 4 Spieltagen aktuell auf Tabellenrang 10. Nach einem 0:0-Remis beim 1. FSV Mainz 05 II zum Saisonauftakt sowie zwei Niederlagen gegen die SG Sonnenhof Großaspach (1:4) und den TSV Steinbach Haiger (2:4) konnte der FCA am vergangenen Wochenende den ersten Sieg der neuen Spielzeit einfahren – und das ausgerechnet im Lokalderby gegen den SV Sandhausen. Gegen den Drittliga-Absteiger setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Schön, der als vorheriger Co-Trainer im Sommer nach 11 Jahren das Amt von Vorgänger Matthias Born übernahm, zu Hause deutlich mit 4:0 durch. In der Sommerpause verstärkten sich die Walldorfer mit 9 Neuzugängen – darunter Stürmer Jacob Collmann, der bis zuletzt noch für unseren FCH auflief. 12 Spieler verließen den Verein. Mit Jannis Boziaris (Energie Cottbus) und Jerik von der Felsen (VfB Stuttgart II) schafften gleich zwei Spieler den Sprung aus Walldorf in die 3. Liga.

Das sagt der Trainer

„Es ist immer unangenehm gegen Walldorf zu spielen. Sie haben eine sehr spielstarke Mannschaft, die einem einen schönen Knoten reinspielen können, wenn man sie spielen lässt. Wir müssen aggressiv dagegenhalten und ihnen die Lust nehmen. Es gilt, die gute und positive Stimmung aus den letzten beiden Spielen mit breiter Brust mitzunehmen, um den nächsten Heimsieg einzufahren. Wohlwissend, dass es eine enge Kiste wird und wir alles raushauen müssen“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel.

Die Bilanz

In der Regionalliga Südwest trafen unser FC 08 Homburg und der FC-Astoria Walldorf bisher 19-mal aufeinander. Die Bilanz spricht dabei für die Grün-Weißen: nur 3 Niederlagen musste man bisher gegen den FCA einstecken. 11 Duelle entschied man für sich, 5-mal kam es zu einem Unentschieden. Zu Hause haben die Homburger bisher noch kein Spiel gegen die Walldorfer verloren. Beim letzten Aufeinandertreffen im Waldstadion am 9. Spieltag 2024/25 setzte man sich durch Tore von David Hummel und Leon Petö mit 2:0 durch. Der letzte Auswärtssieg gegen den kommenden Gegner liegt jedoch schon etwas länger zurück. In Walldorf konnten die Grün-Weißen zuletzt im Oktober 2020 ein Spiel für sich entscheiden. In der zurückliegenden Spielzeit kam es am 26. Spieltag in Walldorf zu einem 1:1-Remis. Daniel Kalajdzic besorgte in der Nachspielzeit noch den Last-Minute-Ausgleichstreffer für unseren FCH.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Samstag zudem weiterhin auf den angeschlagenen Miguel Gonçalves (Adduktorenprobleme) verzichten.

Anstoß unseres Heimspiels am Samstag gegen den FC-Astoria Walldorf ist am Samstag um 14 Uhr im Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Mathias Heilig.