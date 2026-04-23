Gute Vorzeichen vor Heimspiel gegen Gladbach

Ein Blick in die Historie zeigt: Kaum ein Gegner liegt den Wölfen so sehr wie die Elf vom Niederrhein. Gegen keinen anderen Klub feierte Wolfsburg in der Bundesliga mehr Siege (25) – und auch die meisten Heimerfolge (16) gelangen gegen die Borussia. Zudem erinnert man sich gerne an das Hinspiel der laufenden Saison, als auf einen Sieg gegen Union Berlin direkt ein 3:1-Erfolg gegen Gladbach folgte.

Hecking trifft auf Vergangenheit

Für Trainer Dieter Hecking ist die Partie eine besondere. Zwischen 2016 und 2019 stand er selbst an der Seitenlinie der Gladbacher und führte den Klub mehrfach in die obere Tabellenhälfte. Nun soll er mit seiner Erfahrung die Wolfsburger zum Klassenerhalt führen – und gleichzeitig seinem Ex-Verein einen Dämpfer verpassen.