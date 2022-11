Gute Unterhaltung ohne Sieger – Hadern entführt verdienten Punkt

Die erste und letzte Torchance des Spiels zwischen der „Zweiten“ des FC Deisenhofen und dem TSV Großhadern konnten die Gastgeber für sich verbuchen. Am Spiel der zuletzt arg gebeutelten Haderner aber konnten sich die mitgereisten TSV-Anhänger an diesem Abend trotz der erstmals winterlichen Temperaturen durchaus erwärmen.

Mit der ersten richtig gefährlichen Aktion vor dem Deisenhofener Kasten sorgte Torjäger Khareem Zelmat mit einem satten Flachschuss aus 17 Metern für die Gästeführung (17.). Bereits der neunte Saisontreffer für den Mittelstürmer, der sich mehr und mehr der Form nähert, die ihn vor seiner schweren Knieverletzung so wertvoll für den TSV machte.

Nur zwei Minuten später hatten alle Haderner schon den erneuten Tor-Schrei auf den Lippen, doch nachdem Michi Pautz‘ Distanzschuss an den linken Pfosten klatschte, blieb nur allgemeines Raunen auf den Rängen. Dennoch: der TSV blieb stets gefährlich und musste dennoch in der 42. Minute den Ausgleich durch Ngeukeus Kopfball schlucken. Die Gäste zeigten aber direkt eine starke Reaktion und hätten noch vor der Pause durch Simon Strassers Doppelchance (43.) und Zelmats Kopfball nach Flanke von Strasser (45.) erneut in Führung gehen können. So ging es mit dem 1:1 in die Kabinen und auf den Rängen wurde Glühwein verkostet.

In der zweiten Hälfte verschärfte Deisenhofen etwas das Tempo und kam auch durchaus zu nennenswerten Abschlüssen, die aber jeweils bravourös von Haderns Keeper Moos entschärft werden konnten.

Im Endeffekt geht die Punkteteilung in Ordnung. Deisenhofen hatte mehr Ballbesitzpassagen vorzuweisen und in der zweiten Hälfte auch die gefährlicheren Abschlüsse, der Gast aus Großhadern aber zeigte sich durchaus ebenbürtig und hätte bereits in Halbzeit eins deutlich führen und das Spiel auf seine Seite ziehen können.

Ein Punkt ist vielleicht gefühlt zu wenig, um wirklich Hoffnung für den weiteren Saisonverlauf und die hohe Hürde Klassenerhalt zu schöpfen, andererseits ist dies im Vergleich zum Start in die Vorrunde schonmal ein Fortschritt. Da hatte man die ersten beiden Spiele noch verloren. Also: ein Dreier zum Jahresabschluss im Heimspiel gegen Haidhausen und man kann durchaus optimistisch auf das Frühjahr blicken. Auf geht’s Hadern!