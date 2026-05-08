Gute Titelchancen für Neuwerk

Neuwerk hat den Meistertitel in der eigenen Hand. – Foto: Markus Verwimp

Vier Spieltage verbleiben noch bis zum Saisonende. Sowohl im Aufstiegs- als auch im Abstiegskampf sind die Entscheidungen noch offen – und Teams aus der Region voll involviert. An der Tabellenspitze dürfen sich die Sportfreunde Neuwerk wieder Hoffnungen auf die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Landesliga machen.

Nach der 2:3-Niederlage des OSV Meerbusch am vergangenen Wochenende gegen TuRa Brüggen beträgt der Rückstand von Neuwerk nur noch zwei Zähler auf den Ligaprimus. Die Sportfreunde können nun aus eigener Kraft aufsteigen, da sie noch ein Spiel mehr als Meerbusch auszutragen haben. Das Restprogramm hat es allerdings in sich: Heimspiele gegen St. Tönis und Wickrath, Auswärtsspiele in Brüggen und am letzten Spieltag gegen Viersen. Der Abstiegskampf ist hingegen nahezu komplett von regionalen Teams geprägt. Dazu lohnt ein Blick auf die Auf- und Abstiegsregeln der Bezirksliga.

Wer steigt auf?

Insgesamt steigen acht Teams in die Landesliga auf – das ist fix. Sechs Mannschaften schaffen den direkten Aufstieg als Meister der sechs Bezirksliga-Gruppen. Das bedeutet: Zwei Aufstiegsplätze sind noch offen. Diese werden unter den sechs Vizemeistern ausgespielt, die nach Saisonende in zwei Gruppen antreten und jeweils einen weiteren Aufsteiger in die Landesliga ermitteln. Das lässt Neuwerk selbst als Vizemeister noch ein Hintertürchen offen.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat vor der Saison bereits die Gruppen ausgelost und festgelegt, in welcher Reihenfolge gespielt wird.

Gruppe 1:

Tabellenzweiter Bezirksliga 1

Tabellenzweiter Bezirksliga 3 (Gruppe mit Teams aus Gladbach und Viersen)

Tabellenzweiter Bezirksliga 5

Gruppe 2:

Tabellenzweiter Bezirksliga 2

Tabellenzweiter Bezirksliga 4

Tabellenzweiter Bezirksliga 6

In diesen Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden, sprich: Es gibt drei Spiele pro Gruppe. Die beiden Gruppensieger steigen in die Landesliga auf. Sind zwei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, findet ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz statt.

Sind alle drei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, folgen zwei K.-o.-Spiele. Zunächst wird eine Paarung gelost, die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht. Es wird bis zur Entscheidung gespielt (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen). Der Verlierer scheidet aus, der Sieger hat im zweiten und letzten Spiel Heimrecht und spielt gegen die dritte Mannschaft – ebenfalls bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen). Der Gewinner des zweiten Spiels steigt in die Landesliga auf.

Wer steigt ab?

Beim Abstieg spielen die höheren Ligen dieses Mal keine Rolle. Für die sechs Bezirksliga-Gruppen steht fest, dass insgesamt 21 Mannschaften in die Kreisliga A absteigen – aber nur 18 gehen direkt runter. Das bedeutet: Pro Gruppe kehren die letzten drei Teams sicher in ihre jeweilige Kreisliga A zurück.

Mit dem SV Lürrip, der in der Gruppe 3 zurückgezogen hat, steht auch bereits der erste Absteiger fest. Türkiyemspor und der 1. FC Mönchengladbach dürften folgen: Beiden Mannschaften fehlen aktuell acht Zähler auf den Relegationsplatz. Es bräuchte ein kleines „Fußballwunder“, um diesen Rückstand noch aufzuholen – zumal der 1. FC unter anderem noch gegen Spitzenreiter OSV Meerbusch spielt.

Wer muss in die Relegation?

Offen ist hingegen, wer in die Relegation muss. Denn die verbleibenden drei Absteiger aus den sechs Bezirksligagruppen werden in einer Relegation ermittelt.

Derzeit belegt die Reserve von Union Nettetal mit 24 Zählern den Relegationsplatz – der 1. FC Viersen liegt drei Punkte davor, der TSV Bockum ist mit 28 Zählern ebenfalls noch gefährdet. Nettetals Reserve spielt noch gegen Grefrath, Thomasstadt Kempen, Odenkirchen und Türkiyemspor und hat damit auf dem Papier das etwas leichtere Restprogramm. Der Verein hat zudem angekündigt, den Kader mit Spielern aus dem Landesligateam zu verstärken. Das direkte Duell gegen Viersen gewann Nettetal vor vier Wochen mit 4:1.

Der 1. FC Viersen muss hingegen in den verbleibenden vier Spielen seinen Drei-Punkte-Vorsprung gegen Nettetal verteidigen, trifft mit Meerbusch und Neuwerk aber noch auf beide Titelanwärter. Weitere Gegner sind Marathon Krefeld und das direkte Duell gegen Bockum am vorletzten Spieltag. Die Entscheidung um den Relegationsplatz könnte daher bis zum letzten Spieltag offenbleiben.

Anders als beim Aufstieg in die Landesliga wird die Relegation um den Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ausgespielt. Der FVN hat die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel bereits ausgelost: Die Sieger halten die Klasse, die Verlierer steigen in die Kreisliga A ab. An dieser Relegation müssen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen.

Hinspiele ab Mittwoch, 10. Juni 19.30 Uhr:

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 2 - Fünfzehnter Bezirksliga 3

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 6 - Fünfzehnter Bezirksliga 1

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 4 - Fünfzehnter Bezirksliga 5

Rückspiele ab Sonntag, 14. Juni, 15 Uhr:

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 3 - Fünfzehnter Bezirksliga 2

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 1 - Fünfzehnter Bezirksliga 6

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 5 - Fünfzehnter Bezirksliga 4