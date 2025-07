"Gute Technik, Schnelligkeit": SpVgg Erkenschwick bindet Testspieler

"Beobachter des gestrigen Spiels konnten sich von seiner engen Ballführung, seiner guten Technik und seiner Schnelligkeit überzeugen. Wir freuen uns sehr, dass Dylan uns verstärken wird", schreibt der Verein bei der Vorstellung von Pires auf seiner Homepage. Zuletzt stand Dylan Pires beim KFC Uerdingen in der Regionalliga unter Vertrag, sollte für den früheren Bundesligisten aber nie ein Pflichtspiel bestreiten.

Zuvor machte sich Pires, der unter anderem in der renommierten Jugend des VfB Waltrop spielte, aber im Dortmunder Raum einen Namen. Nach einer erfolgreichen Debütsaison im Seniorenbereich in der Landesliga beim SuS Kaiserau (acht Tore in 25 Spielen) schloss sich Pires 2023 dem Holzwickeder SC an, wo er mit zehn Treffern in 28 Spielen noch treffsicherer war, sodass er sich im vergangenen Sommer den Krefeldern anschloss, die aus bekannten wirtschaftlichen Gründen heute wieder in der Oberliga Niederrhein spielen.