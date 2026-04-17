Gute Stimmung in Hackenheim und Winterbach

SVW-Trainer Torben Scherer ist zuversichtlich. Foto: Mario Luge

Hackenheim/Winterbach. Die Stimmung ist sowohl am Winterbacher Felsen als auch am Hackenheimer Felseneck gut. Sowohl der SV Winterbach (4:1 bei der SG Rieschweiler) wie auch der TuS Hackenheim (4:2 beim SV Rodenbach) konnte seine jüngste Landesliga-Partie erfolgreich gestalten und damit einen großen Schritt gegen den drohenden Abstieg machen. An diesem Wochenende sollen jeweils auf eigenem Geläuf weitere folgen. Der SVW begrüßt am Samstag (16 Uhr) die Sportfreunde Bundenthal, der TuS am Sonntag den SV Kirchheimbolanden.

Auch wenn der Gegner formstark sei, Hackenheims Spielertrainer Tim Hulsey ist "überzeugt, dass wir am Spielende etwas in der Hand haben." Am liebsten den Dreier, der am Felseneck tatsächlich der erste im Jahr 2026 wäre. Gegen den SV Hermersberg (4:4) und den TuS Bedesbach-Patersbach (2:2) musste sich die Elf jeweils mit einem Remis begnügen. Hulsey ist überzeugt, dass das Unternehmen gelingen wird, wenn Konzentration und Engagement genauso stimmen wie in Rodenbach. "Da haben wir eine ganz starke Teamleistung gezeigt und endlich den Bock umstoßen können." Nun drehe sich die Sichtweise um. Statt wie zuvor von fünf sieglosen Begegnungen könne man nach dem ersten Dreier auch von nur einer Niederlage in nun sechs Begegnungen sprechen. Damit zeigt sich dann, dass der TuS auf Kurs ist. Mit einem weiteren Erfolg gegen Kibo wäre das Team fast schon sicher gerettet.

Während Henrik Sperling wieder dabei ist, wird Jasper Schulz drei Wochen lang fehlen. "Leider", sagt Hulsey, "denn er hat sich richtig in die Mannschaft gespielt." Seine Abwesenheit sei aber schon früh angekündigt worden. Hulsey betont, die nach eigenen Vorstellungen beste Mannschaft aufstellen zu wollen, gleichzeitig am Team für die kommenden Spielzeit zu basteln.

Scherer: "Gegner hat nichts zu verlieren"

Zum ersten und für lange Zeit sicherlich auch letzten Mal sind die Sportfreunde Bundenthal Gast am Felsen. Der Vorstand des Clubs aus dem Pfälzer Wald hatte nach vielen Gesprächen bereits im Dezember angekündigt, die Landesliga-Mannschaft zurückzuziehen und in der C-Klasse einen Neustart zu wagen. Sechs Spiele vor Saisonende ist die Mannschaft nach dem aus des TuS Rüssingen auf den letzten Platz zurückgefallen und auch aus sportlicher Sicht nur noch theoretisch zu retten. Allerdings: Dass sich das Team nicht aufgegeben hat, zeigt der 4:1-Erfolg vor drei Wochen zuhause gegen die SG Rieschweiler. Ein Ergebnis, mit dem sich der Kreis zum SVW schließt, dem vor Wochenfrist das identische Resultat gelang.

Ohne Sebastian Fett, der aus beruflichen Gründen fehlt, dafür wieder mit Immanuel Blaum geht Coach Torben Scherer die Partie an. Den Gegner bezeichnet er als "Wundertüte", da niemand sagen könne, mit welchem Kader die Sportfreunde anreisen. Eines sei aber sicher: "Sie sind eklig zu bespielen, können befreit aufspielen und haben nichts zu verlieren." Anders der SVW, der sich mit einem weiteren Dreier gegen einen direkten Konkurrenten weiter Luft zwischen sich und den ominösen 13. Platz verschaffen könnte, der wohl nicht zum Klassenerhalt ausreicht.

Das Rezept der Winterbacher lautet: Die Leistung aus Rieschweiler bestätigen, möglichst wenig eigene Fehler machen, die gegnerischen Standards und auch die weiten Einwürfe verteidigen und Unterschiedsspieler Dennis Brödel in den Griff kriegen. Damit könnte der 3:1-Hinspielsieg bestätigt werden.





