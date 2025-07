Gute Stimmung beim TSV Jetzendorf: „Das liegt an unseren Charakteren“

Derby-Auftakt für den TSV Jetzendorf. Die Mannschaft will in dieser Saison erneut frühzeitig den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest sichern.

„Wenn wir den Klassenerhalt wieder so frühzeitig schaffen wie in den vergangenen Jahren, sind alle zufrieden“, betont Pöllner, der in der Vorsaison noch als Co-Trainer an der Seite von Stefan Kellner agierte und nun hauptverantwortlich das Kommando übernimmt.

Jetzendorf – Mit einem Derby-Highlight beginnt für den TSV Jetzendorf die neue Saison in der Landesliga Südwest: Am heutigen Mittwochabend (19 Uhr) empfängt die Mannschaft von Markus Pöllner den FSV Pfaffenhofen im heimischen Stadion. Trotz der besonderen Brisanz versuchen die Jetzendorfer einen kühlen Kopf zu bewahren. Das Ziel: die ersten drei Punkte für den Klassenerhalt einfahren.

Dass in der Offensive wieder mehr gelingt als in der zähen Rückrunde der vergangenen Saison, ist ebenfalls ein großes Ziel. Damals litt der TSV unter Ladehemmung, nun stimmt der Trend: In der Vorbereitung gelangen unter anderem sieben Treffer gegen Eintracht Karlsfeld. Generell präsentiert sich das Team in guter Frühform – auch, weil die verletzungsfreie Vorbereitung mit 14 Trainingseinheiten und sieben Tests in fünf Wochen intensiv, aber erfolgreich verlief.

Beyreuther und Beiz verpassen das Derby gegen den FSV Pfaffenhofen

Einziger Wermutstropfen: Zum Saisonauftakt fehlen mit Bryan Beyreuther und Wlad Beiz zwei wichtige Optionen. Beyreuther zog sich beim Aufwärmen vor seinem Comeback erneut einen Muskelfaserriss zu, der spielende Co-Trainer Wlad Beiz verpasst das Derby ebenfalls verletzungsbedingt. Die Stimmung im Kader ist dennoch hervorragend. „Das liegt an unseren Charakteren“, sagt Pöllner, der mit einer noch jüngeren Mannschaft als im Vorjahr in die Saison startet. „Wir wollen die jungen Spieler weiterentwickeln und an den Herrenfußball heranführen.“

Einer der erfahreneren Neuen ist trotz seiner erst 23 Jahre Tim Greifenegger, der vom Bayernligisten SV Pipinsried kam und die Defensive stabilisieren soll. Ebenfalls mit Pipi-Vergangenheit: Angreifer Semih Coklar, der zuletzt in der Bezirksliga für Gaimersheim spielte und dort 20 Tore in 21 Spielen erzielte – bis ihn eine Verletzung stoppte. Auch in Jetzendorf ist Geduld gefragt. „Er bekommt die Zeit, die er braucht“, stellt TSV-Coach Pöllner klar.

Ziel sind die ersten drei Punkte für den Klassenerhalt

Mit Blick auf die Konkurrenz erwartet der Jetzendorfer Trainer eine enge Saison. „Es sind viele gute Mannschaften in der Liga. Das macht es so schwierig und interessant. Ich rechne mit engen Spielen“, sagt Pöllner. Als Favoriten nennt er Schwabmünchen, Manching, Dachau 65, Rain, Sonthofen – und auch den Lokalrivalen FSV Pfaffenhofen.

Am heutigen Mittwoch zählt jedoch erst einmal nur das Hier und Jetzt – und das Derby gegen den FSV. Gelingt ein erfolgreicher Start, wäre das ein wichtiger erster Schritt in Richtung Saisonziel für den TSV: den Klassenerhalt möglichst früh abzusichern. (Moritz Stalter)