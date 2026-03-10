Gute Stimmung bei Fortunas U23 nach wichtigem Heimsieg

Der 48-Jährige hatte kurz vor dem Seitenwechsel ein goldenes Händchen bewiesen, indem er Moritz Montag für den verletzten Tim Rossmann ins Spiel gebracht hatte. Der gelernte Rechtsverteidiger zeigte, dass auch Offensivqualitäten in ihm schlummern, und stellte mit seinem sehenswerten Treffer den alten Vorsprung wieder her. „Durch die Einzelaktion von Moritz hat sich das Spiel für uns geöffnet. Das war ein klasse Tor, wie er den Ball mit der Innenseite ins lange Eck schießt“, lobte Langeneke den Winterzugang.

Gegner vom Tor ferngehalten

Danach gelang es den Rot-Weißen, die Gäste weitestgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Maksym Len hatte in den Schlussminuten die Chance auf die Vorentscheidung, ließ die Gelegenheit jedoch aus. Besser machte es wenige Minuten später Benschop. Der anschließende Torjubel ging nahtlos in den Siegesjubel über, die Mannschaft feierte bei strahlendem Sonnenschein den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen. „Das dritte Tor von ‚Charlie’ hat dann zum Wetter und zum Tag gepasst“, sagte Langeneke zum umjubelten Schlusspunkt des Nachmittags und fügte sichtlich erleichtert hinzu: „Es tut gut, zweimal hintereinander zu gewinnen.“