Gute Stimmung bei Fortunas U23 nach wichtigem Heimsieg

Wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff wurde es noch einmal richtig laut im Paul-Janes-Stadion. Karim Affo eroberte im Strafraum des SV Rödinghausen den Ball und bediente Charlison Benschop, der nur wenige Minuten vorher eingewechselt worden war. Der Publikumsliebling zögerte nicht lange und traf in bester Stürmer-Manier zum umjubelten 3:1-Endstand – die Krönung des erfolgreichen Nachmittags für die „Zwote“, die den zweiten Sieg in Folge und den ersten Heimsieg seit einem halben Jahr verbuchen konnte.
Dafür hatten die Düsseldorfer schon früh die Weichen gestellt. Beim ersten Treffer des Tages zeigten sie, was fußballerisch in ihnen steckt: Mechak Quiala Tito veredelte eine sehenswerte Kombination und verbuchte damit seinen neunten Saisontreffer. „Das erste Tor haben wir sehr schön über den Flügel herausgespielt und lagen dann früh in Führung“, sagte U23-Trainer Jens Langeneke zur besten Aktion seines Teams im ersten Durchgang. Nach dem Führungstreffer verloren die Düsseldorfer jedoch etwas die Kontrolle und mussten zwischenzeitlich um den nächsten Sieg bangen.
Der 48-Jährige hatte kurz vor dem Seitenwechsel ein goldenes Händchen bewiesen, indem er Moritz Montag für den verletzten Tim Rossmann ins Spiel gebracht hatte. Der gelernte Rechtsverteidiger zeigte, dass auch Offensivqualitäten in ihm schlummern, und stellte mit seinem sehenswerten Treffer den alten Vorsprung wieder her. „Durch die Einzelaktion von Moritz hat sich das Spiel für uns geöffnet. Das war ein klasse Tor, wie er den Ball mit der Innenseite ins lange Eck schießt“, lobte Langeneke den Winterzugang.
Danach gelang es den Rot-Weißen, die Gäste weitestgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Maksym Len hatte in den Schlussminuten die Chance auf die Vorentscheidung, ließ die Gelegenheit jedoch aus. Besser machte es wenige Minuten später Benschop. Der anschließende Torjubel ging nahtlos in den Siegesjubel über, die Mannschaft feierte bei strahlendem Sonnenschein den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen. „Das dritte Tor von ‚Charlie’ hat dann zum Wetter und zum Tag gepasst“, sagte Langeneke zum umjubelten Schlusspunkt des Nachmittags und fügte sichtlich erleichtert hinzu: „Es tut gut, zweimal hintereinander zu gewinnen.“