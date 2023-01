Gute Reaktion nach Heimniederlage gegen Duisburg 1.FC Saarbrücken: Verdienter 2:0-Sieg bei Viktoria Köln

Der Start ins Jahr ist für den FC Viktora Köln endgültig verpatzt: Nach dem 1:3 in Osnabrück verlor das Team von Olaf Janßen auch sein erstes Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken mit 0:2.

Dabei fanden die Höhenberger Jungs am Freitagabend trotz des Wintereinbruchs im Gegensatz zur Wasserschlacht von Osnabrück diesmal perfekte Platzverhältnisse vor. „Champions League, Kompliment an die Stadt“, lobte Janßen den Rasen im Interview mit MagentaSport vor der Partie. Doch um an die „Champions-League-Plätze der 3. Liga“ heranzurücken, hätte dann von seinem Team mal deutlich mehr kommen müssen. „Wenn man nicht mit der letzten Gier und der letzten Überzeugung verteidigt, darf man sich nicht wundern“, konnte der Chefcoach am Ende eines gebrauchten Abends keine Komplimente verteilen und haderte: „So kenne ich meine Mannschaft nicht.“

Unmittelbar vor dem Anpfiff durch Schiedsrichter Florian Badstübner positionierten sich beide Vereine als Pilotstandorte des vom BMI geförderten DFB-Projekts „Verein(t) gegen Rassismus“ mit einer gemeinsamen Banner-Aktion gegen jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung.

Als der Ball dann rollte, hatten die Gäste die erste Torchance, als Adriano Grimaldi nach Ecke von Tobias Jänicke frei zum Kopfball kam, aber das lange Eck verfehlte (6.).Es dauerte bis zur 19. Minute, ehe auch die Viktoria durch Simon Stehle nach Flanke von Mike Wunderlich zu einer ersten guten Kopfballchance kam, doch FCS-Keeper Daniel Batz streckte sich und kratzte den Ball aus dem langen Eck.

Und nur wenig später führten dann leider die Gäste: Calogero Rizzuto fiel der Ball, den er zunächst nach Flanke von Julian Günther-Schmidt nicht richtig erwischt hatte, noch einmal vor die Füße, so dass er zum 0:1 abstauben konnte. „Wenn ich das jetzt so sehe, war es wie die frühen Gegentore in Osnabrück wieder ein Geschenk“, haderte Sportvorstand Franz Wunderlich im Halbzeit-Interview mit MagentaSport: „Das passiert im Vussball, aber das muss ich in dieser Phase der Saison einfach konsequenter verteidigen.“