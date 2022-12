Gute Position weiter bestätigen 1.FC Saarbrücken: U16 freut sich auf Herausforderung TuS Koblenz

Die U16 des 1. FC Saarbrücken will am Samstag im Auswärtsspiel bei TuS Koblenz (13 Uhr, Kunstrasenplatz am Stadion Oberwerth, Jupp-Gauchel-Str.) die Herausforderung annehmen und sich gegen die U17 der Rheinländer, die in der Tabelle hinter den Malstattern stehen, bewähren.

Die U16 des 1. FC Saarbrücken steht vor einer spannenden Herausforderung, denn der Gegner TuS Koblenz, der in der B-Junioren-Regionalliga Südwest mit der U17 spielt, steht nur einen Platz hinter den Malstattern auf Rang acht, hat aber fünf Punkte weniger. "Wir wollen schon schauen, dass wir den Abstand auch nach der Begegnung aufrecht erhalten. Aber nach vorne ist es eng, wir haben uns durch unsere guten Ergebnisse eine Basis erschaffen, die wir mit einem Sieg weiter ausbauen könnten, deshalb ist es wieder spannend, wie wir diese Aufgabe bewältigen". Denn die U16 kann auch am Oberwerth ohne Druck aufspielen, weil es für sie in der Tabelle nicht um eine gewisse Platzierung geht. "Dennoch ist es schön, wenn wir noch ein paar Plätze gutmachen würden vor Weihnachten, das sieht dann für längere Zeit gut aus", sagt Trainer Joscha Klauck. Bis zu Platz Vier sind es nur zwei Punkte und bei günstigem Verlauf des Wochenendes könnte das FCS-U16-Team diese drei Ränge gutmachen. Allerdings wird sich am zuletzt schon arg reduzierten Kader wenig tun, zumal einige U16-Spieler wahrscheinlich wieder bei der U17 sind. Die erkrankten Spieler fallen weiter aus und die verletzten kommen erst langsam wieder zurück, wir werden wieder mit einem kleinen Kader anreisen", sagte Klauck am Freitagmorgen.