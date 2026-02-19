"Gute Phasen reichen uns nicht"

„Abstiegskampf“ als klare Standortbestimmung

Die Situation beim FSV ist klar umrissen. „Die Lage lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Abstiegskampf“, bringt es Kraft auf den Punkt. Woche für Woche müsse Stadtroda diesen annehmen, ungeachtet des Gegners. Dass die Qualität dafür vorhanden ist, habe man in der Hinrunde bereits gezeigt – etwa in Spielen gegen Bad Berka oder Zwätzen. Entscheidend sei jedoch die Konstanz: „Solche Leistungen müssen wir aber Woche für Woche auf den Platz bringen, um bestehen zu können.“ Positiv stimmt den Keeper vor allem die Stimmung innerhalb des Teams. Die Mannschaft halte zusammen, was gerade in dieser Phase enorm wichtig sei. „Noch wichtiger ist allerdings, dass wir diese gute Grundstimmung jede Woche mit auf den Platz nehmen und als Einheit auftreten.“

Verantwortung zwischen den Pfosten und als Führungsspieler

Gerade in dieser Situation kommt Krafts Erfahrung zum Tragen. Für ihn beginnt Führung ganz bodenständig – mit den eigenen Leistungen. „Das Wichtigste ist für mich erst einmal, dass ich meine eigenen Hausaufgaben erledige und soweit es geht den Kasten sauber halte“, erklärt der Torwart. Allein dadurch könne er der Mannschaft Sicherheit geben, denn Rückständen hinterherzulaufen sei aktuell besonders schwierig. „Daher muss die Null unbedingt stehen, solange es geht.“ Darüber hinaus sieht sich Kraft auch kommunikativ in der Pflicht, vor allem gegenüber den jüngeren Spielern. Die Abwehr besser zu organisieren und klare Abläufe zu schaffen, sei ein Entwicklungsprozess, an dem er intensiv arbeite. Indem er gezielt an seinen eigenen Schwächen arbeite, wolle er auch seine Mitspieler mitziehen.