»Gute Partie, große Kulisse«: Dingolfing siegt im Stadtderby 17. Spieltag in der Bezirksliga West - Sonntag: Bajraktari und Sußbauer treffen für Dingolfing +++ Slodarz rettet Langquaid in der Nachspielzeit

745 Zuschauer kamen am Sonntagnachmittag zum Dingolfinger Stadtderby zwischen dem FC Teisbach sowie dem FC Dingolfing und sahen eine hochklassige Partie beider Mannschaften. Die Gäste traten aufgrund von anhaltenden Verletzungsproblemen mit einer blutjungen Mannschaft an, zeigten dennoch von der ersten Minute ihr Können und gingen auch in Führung. Rhinos Bajaktari behielt nach rund einer halben Stunde die Nerven und versenkte den Strafstoß in den Maschen. Lange gestaltete sich die Partie offen, doch kurz vor Schluss brachte Benjamin Sußbauer mit seinem 5. Saisontor die Entscheidung in diesem Duell. Auch die Emotionen kochten in der Schlussphase noch einmal hoch, doch am Ende blieb es bei diesem 2:0 in einem fairen und spannenden Stadtduell.

Eine Punkteteilung und zwei ganz späte Tore hingegen gab es im anderen Derby zwischen dem TSV Ergoldsbach und dem TSV Langquaid. Thomas Deifel brachte die Heimelf fünf Zeigerumdrehungen vor Schluss in Front, ehe Patrick Slodarz den 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit markierte und den Punkt eintütete.