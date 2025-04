Gute Partie, aber erneut kein Dreier.

Nach dem Remis am Ostermontag in Riekofen hingen die Trauben an diesem Spieltag deutlich höher. Die Roosters gastierten beim Spitzenreiter in Großberg. Gegen die vorderen Teams schlug man sich aber bisher immer ganz gut. Gegen die fünf besser platzierten Teams konnte man neun Punkte holen und lieferte jedes Mal eine sehr ordentliche Partie ab. Klar chancenlos war man sich bis dato kein einziges Mal. Allerdings gab es viele Ausfälle zu beklagen. Wohlmann, Nesslauer, Bajrami, Morina, Langner, Martinez und Teichert waren verletzt und der ein oder andere fehlte aus privaten Gründen. Doch auch das war bis dato ein Pluspunkt des Teams, dass man immer eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen konnte. So rückten Hofer und Luerrmann direkt in die Startelf und Coach Faltermeier nahm sich eine kreative Pause.

Die Heimelf legte direkt los und startete wie erwartet mit hohem Pressing. Mit dem Codewort "jagen" startete man die Pressingvorstöße und das zeigte auch Wirkung. Nach zwei Minuten kam ein langer Einwurf in den 5er, Reicherseder am Ball - wurde aber gefoult. Wenig später Freistoß Winkler, Manetsberger köpft drüber. Aller guten Dinge sind drei. Zimmermann führt einen Freistoß schnell aus, Horn nahm den Ball klasse an und vollstreckte mit dem zweiten Kontakt ins lange Eck. Eine Minute später ließ sich Froschhammer zu einfach düpieren und so war Artmann nicht mehr zu bremsen. Er vollstreckte sicher ins lange Eck. Dieser Doppelschlag rüttelte die Roosters dann wach. Man ging aggressiver zu Werke und gewann so mehr und mehr Bälle. Die körperbetontere Spielweise schmeckte den Hausherren gar nicht. Nach 20 Minuten brachte Beck gerade die Fäuste noch hoch, als ein Freistoß von Froschhammer den Weg zum Tor fand. Drei Minuten später dann der Anschluss für Thalmassing. Hofer wird im Strafraum sehr unnötig zum Fall gebracht. Zelzer trat diesmal an und verlud Beck gekonnt. Fünf Minuten später dann ein erneuter Rückschlag. Großberg immer noch tonangebend. Raschof setzte einen Freistoß aus 20m an den Querbalken, der Ball flog direkt zurück zu Winkler, welcher nach einer direkten Annahme aus der Luft mit dem zweiten Kontakt abzog und den Ball unter die Latte beförderte. Bis zur Halbzeit geschah nichts mehr was erwähnenswert war. Das Spiel zog mehr und mehr Fouls nach sich somit war es geprägt von etlichen Unterbrechungen.

Nach der Pause kamen die Roosters besser in die Partie. Großberg schaltete auf "verwalten" um und brachte offensiv nicht mehr so viel zustande wie noch in der ersten Hälfte. Vielleicht der hohen Laufarbeit in der ersten Hälfte geschuldet. Luermann scheiterte mit einem Freistoß und bis dato konnte Großberg die Thalmassinger Vorstöße abwehren, die zweiten Bälle gewannen aber immer mehr die Gäste. Den einzigen Angriff über Raschof klärte Froschhammer zur Ecke, welche nichts einbrachte. Thalmassing war nun einen Ticken besser drin als die Hausherren und kamen so auch zum verdienten Ausgleich. Nöllgen brachte den Ball vors Tor, die Großberger Abwehr mit Abstimmungsproblemen, Zelzer ist zur Stelle und drückt den Ball über die Linie. Nun war Thalmassing am Drücker. Lürrmanns direkte Ecke konnte gerade noch auf der Linie geklärt werden und Froschhammers Nachschuss ging links am Tor vorbei. Die Roosters wurden nun offensiver und warfen in der Schlussphase alles nach vorne. Beck entschärfte dann mit einer Glanztat eine Chance von Zelzer. Erneut mit einem schnellen langen Ball knackte man die Großberger Defensive. Zelzer nahm den Ball direkt und Beck reagierte aus kurzer Distanz sehr stark. Damit hielt er seine Farben in Front. Die offensivere Spielweise lud die Heimelf dann zum kontern ein. Kurz vor Schluss hatte Dick die Entscheidung auf dem Fuß, haute den Ball aber aus 3m übers leere Tor. Die Roosters rannten weiter an, brachten es aber zu keiner gefährlichen Situation mehr. In der etwas hitzigen Schlussphase machte Dick dann doch noch den Deckel drauf. Mit dem Abpfiff mehr oder weniger traf er im 4 gegen 1, alle gegen Reicherseder den Ball dann doch und dieser landete neben dem Pfosten. Nöllgen setzte hier zu einem Sprint an und zog sich leider auch eine Muskelverletzung zu. Auch sein Einsatz wird fraglich sein.