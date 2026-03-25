Gute Nebringer Leistung wird nicht belohnt

Endlich wieder ein Punktgewinn wäre drin gewesen im Heimspiel gegen Schönaich, welches man erneut im Flexmodus bestreiten musste. So überzeugte man mit Einsatz und war auch gut im Spiel. Trotzdem ging man in Rückstand nach einer knappen halben Stunde. Kurz vor der Pause dann aber der Ausgleich für den TVN. David Kuwert bediente Niklas Lohner, der den Ball am Keeper vorbei schob. Leider kassierte man direkt nach der Pause das 1:2. Man war in der zweiten Halbzeit auch dran und agierte nochmla deutlich offensiver. So kamen natürlich auch die Gäste zu Konterchancen. Bei einer davon foulte Theo Förster den gegnerischen Spieler. Keeper Eduard Spät konnte den Elfmeter halten und das Spiel offen halten. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Pascal Häckl.