Gute Nachrichten in Velbert vor Abstiegskracher

Hemcke und Abdel Hamid bleiben den Velbertern erhalten. – Foto: Spielerprofil

Die zukünftige Ligazugehörigkeit der SSVg Velbert steht derzeit noch komplett in der Schwebe. Von vielen zwischenzeitlich komplett abgeschrieben, hat der Aufsteiger sieben Spieltage vor Saisonschluss das rettende Ufer mindestens in Sichtweite. Bevor es in die besonders heiße Phase geht, muss der Verein jetzt schon ligaunabhängig für die kommende Spielzeit planen. Mit Noah Abdel Hamid und Benjamin Hemcke konnte die SSVg jüngst eine doppelte Vertragsverlängerung vermelden.

Hemcke ist Stammspieler, Abdel Hamid wäre es wohl

Nicht nur einige langwierige Verletzungen zwangen die Velberter in der Wintertransferperiode noch einmal kräftig nachzulegen. Unter anderem auch einige Leihspieler hoben das qualitative Kaderniveau merklich an. Vor diesem Hintergrund ist ein erneuter Umbruch im kommenden Sommer nicht auszuschließen. Die Vertragsverlängerung von Benjamin Hemcke ist dahingehend ein wichtiges Zeichen. Der 23-Jährige sammelte für Viktoria Köln sogar schon Einsätze in der 3. Liga, konnte sich in der Domstadt aber nicht vollends durchsetzen. In Velbert etablierte sich Hemcke wiederum als feste Säule, war ein tragender Faktor in der Aufstiegssaison und stand auch in der laufenden Saison in 18 seiner 19 Einsätze von Beginn an auf dem Feld.

Für Noah Abdel Hamid war eigentlich ebenfalls eine größere Rolle eingeplant. Verletzungspech warf den Innenverteidiger zuletzt jedoch zurück. In den Jahren zuvor war der der 29-Jährige ein absoluter Dauerbrenner in der Startelf der Velberter.