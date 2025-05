Gute Nachrichten für Grevenbroich-Neuss: Es gibt mehr Aufsteiger

Der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss hat bereits seit zwei Wochen darüber Gewissheit, dass kein Bezirksliga-Team aus der hiesigen Region absteigt. Das hat natürlich positiven Einfluss auf den Abstiegskampf in der Kreisliga A und damit auch auf die Kreisliga B, allerdings gibt es in der Kreisliga B ein Problem: Wegen der vielen Rückzüge gibt es für die neue Saison "reichlich Platz" in den beiden Gruppen, deshalb haben sich die Funktionäre des Kreises dazu entschieden, mehr Teams aus der Kreisliga C aufsteigen zu lassen.

Laut Auf- und Abstiegsplan des Fußballkreises ist vorgesehen, dass in diesem Fall nur zwei Teams in die Kreisliga C absteigen, doch haben in der laufenden Saison schon drei Klubs aus der Kreisliga B zurückgezogen; außerdem war die Kreisliga B, Gruppe 2, nur mit 15 statt 16 Mannschaften gestartet. So sollten neben den drei Kreisliga-C-Meistern auch ein weiterer Vizemeister aufsteigen, also maximal vier Teams. Aufgrund der zurückgezogenen Klubs aus der Kreisliga B hat sich der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss allerdings dazu entschieden, alle Vizemeister der Kreisliga C ohne Relegation aufsteigen zu lassen. Mit dann sechs Aufsteigern aus der Kreisliga C in die Kreisliga B wird die zweite Kreisklasse wieder auf 32 Mannschaften aufgestockt. Diese Maßnahme hat Reinhold Dohmen als Vorsitzender des Fußballausschusses FuPa bestätigt.

Eine sinnvolle Entscheidung des Fußballkreises, wie allein der Aufstiegskampf in der Gruppe 2 der Kreisliga B belegt: Die SG Orken-Noithausen ist zwar mit einem Neun-Punkte-Vorsprung Tabellenführer, hat im Entscheidungsmonat Mai jedoch noch zweimal spielfrei. Durch die Rückzüge ein alles andere als glücklicher Umstand, der natürlich nicht verhindert werden kann, die Aufstockung wird aber dabei helfen, wieder ausreichend B-Ligisten zu haben, damit die Saison zumindest in voller Teamstärke begonnen werden kann.