Gute Nachrichten für die Fans des TSV 1860: Zwei Spiele im Oktober live im Free-TV Letztes Spiel ging verloren

Zwei der nächsten drei Spiele des TSV 1860 werden vom Bayerischen Rundfunk (BR ) übertragen. Die Partie am Wochenende in Osnabrück und das Derby gegen Bayreuth.

München - Der TSV 1860 München ist nach gutem Saisonstart das erste Mal in einer Mini-Krise. Vergangenes Wochenende verlor das Team von Trainer Michael Köllner die Tabellenführung an den SV Elversberg. Zwei Punkte trennen den Traditionsclub jetzt von der Spitze. Am Samstag geht es für die Blauen am 15. Oktober nach Osnabrück - dort soll die Wende geschafft werden. Dieses Spiel wird der NDR und BR live übertragen - somit hat jeder Fan des Münchener Vereins die Möglichkeit, seine Mannschaft zu verfolgen. Anpfiff ist wie immer um kurz nach 14 Uhr.

TSV 1860 München gegen SpVgg Bayreuth: BR überträgt auch Bayern-Derby im Grünwalder Stadion live

Und es wird noch besser: Zwei Wochen später, am 29. Oktober - wenn es für die Löwen zu Hause gegen die SpVgg Bayreuth geht - überträgt der BR ebenfalls. Das bayrische Derby hatte ein besondere Brisanz. Viele ehemalige 1860-Spieler (u.a. Markus Ziereis, Moritz Heinrich, Felix Weber) an ihre alte Wirkungsstätte zurück und laufen im Grünwalder Stadion gegen die Ex-Kollegen auf.