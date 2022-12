Gute Nachrichten aus Sand: Zang bleibt nun doch länger Maximilian Zang ist auch über die aktuelle Spielzeit hinaus Cheftrainer von Bayernliga-Absteiger Sand +++ Sascha Haupt neuer Torwarttrainer +++

Haupt ist kein Unbekannter im Seestadion. Bereit in der Spieljahr 2012/13 hütete er das Tor der Unterfranken und konnte in 14 Bayernligaeinsätze immerhin 5 mal die Null halten. Bereits im Sommer 2013 zog Sascha Haupt dann zum Bayernligakonkurrenten SV Memmelsdorf weiter. "Der 31-jährige Schlussmann kann einiges an Erfahrung aufweisen und fördert auch in seiner eigenen Torwartschule etliche Talente", ist in der Pressemitteilung zu lesen. Als Torwarttrainer bei der SpVgg Germania Ebing, bei der SV Eintracht Ober- Unterharnsbach und im Jugendbereich des FC Eintracht Bamberg bringt Sascha Haupt viel Praxiswissen mit ins Seestadion.