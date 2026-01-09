"Gute Nachmittage erleben" statt Meisterdruck?!

Mit etwas Sicherheitsabstand hinter Spitzenreiter SV SCHOTT Jena und Verfolger FC Eichsfeld, befindet sich der FCTW in einer hervorragenden Ausgangsposition für die Rückrunde. Die Leistungen der Hinrunde stimmen zuversichtlich, auch wenn aktuell niemand über eine mögliche Meisterschaft spricht. Es wäre die zweite in der Vereinsgeschichte und sie scheint nicht unmöglich, wenn die Mannschaft an die gezeigten Leistungen anknüpft und die Konkurrenz aus Jena & dem Eichsfeld Federn lässt?!

FuPa Thüringen: Gibt es in der Winterpause Veränderungen im Kader – Zu- oder Abgänge?

Hendrik Penzel: Abgänge haben wir keine, dafür aber einige erfreuliche Zugänge. Mit Benjamin Langhof bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten Offensivspieler dazu, der in der Landesklasse West in Sachsen zuletzt gezeigt hat, dass Tore schießen kein Zufall ist. Außerdem kehrt David Oxenfart nach einer längeren Verletzung zurück, und Phillip Roy steht uns wieder als erfahrener Führungsspieler zur Verfügung. Damit haben wir sowohl qualitativ als auch in der Führung auf dem Platz Verstärkung bekommen.

FuPa Thüringen: Wie sieht euer Winterfahrplan aus und gibt es Besonderheiten in der Vorbereitung?

Hendrik: Besondere Extras wird es nicht geben – kein Trainingslager im Süden, keine Bergläufe bei Minusgraden. Die Jungs starten zunächst mit einer individuellen Vorbereitung, bevor wir am 20. Januar zum gemeinsamen Trainingsauftakt zusammenkommen. Ziel ist es, körperlich gut vorbereitet zu sein, sodass wir uns in der Vorbereitung mehr mit dem Ball beschäftigen können. Das macht allen deutlich mehr Spaß.