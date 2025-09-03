Gute Moral beim 1. FC Sonthofen

Keinen Sieger hat es im Nachholspiel der Landesliga Südwest zwischen dem FV Illertissen II und dem 1. FC Sonthofen gegeben. Beim 2:2 durfte sich jedoch der Bayernliga-Absteiger als moralischer Sieger fühlen, denn er machte bei der Illertisser Regionalliga-Reserve einen Zwei-Tore-Rückstand wett und hätte die Partie am Ende beinahe noch gedreht.

Der FC Illertissen II erwischten einen Start nach Maß. Bei den beiden Treffern durch Neuzugang Finn Annabring halfen die Oberallgäuer allerdings kräftig mit, denn sie kamen mit dem Angriffswirbel in den ersten 20 Minuten überhaupt nicht zurecht. Dann jedoch befreite sich der 1. FC Sonthofen mehr und mehr aus der Umklammerung, und nach einer halben Stunde verwandelte Markus Notz einen Foulelfmeter zum Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel lenkte FVI-Keeper Leon Madarac den Ball bei einem Freistoß von Andreas Hindelang sogar zum 2:2 ins eigene Tor. Entsprechend lobtee FCS-Coach Oleg Weber die Moral seiner Schützlinge.

Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 165

Tore: 1:0 Finn Annabring (7.), 2:0 Finn Annabring (11.), 2:1 Markus Notz (30./Foulelfmeter), 2:2 Leon Madarac (58./Eigentor)