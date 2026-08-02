Gute Mentalität im Bezirkspokal: VfL Güldenstern Stade wirft A/O raus Auch Bützfleth überrascht von Tageblatt · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

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Bützfleth und der VfL Güldenstern Stade sorgen im Bezirkspokal für Überraschungen. Eine weitere Stader Mannschaft scheidet aus. So lief das Fußball-Wochenende.

"Wir haben uns unter der Woche eingeschworen, dass wir Etelsen ein Bein stellen wollen“, sagt TuSV-Coach Can Yildiz. „Das war über 90 Minuten zu sehen und diesen Schwung wollen wir mit in die Liga nehmen.“ Tore: 0:1 (51.) Jassey, 1:1 (57.) Savas.



A/O-Trainer enttäuscht von Zweikämpfen

In der Vorbereitung hatte A/O die Anzahl der Gegentore noch im Griff, nun holte die Spielvereinigung ihre Konteranfälligkeit wieder ein. „Es ist leider immer wieder die gleiche Leier“, sagt Trainer Kevin Speer. „Ohne eine Zweikampfführung kannst du keine Spiele gewinnen.“

Auf der anderen Seite war Stade umso glücklicher, nach den beiden Niederlagen im Vorjahr die Revanche genommen zu haben. „Die Mannschaft hat eine tolle Mentalität an den Tag gelegt“, freut sich VfL-Coach Matthias Quadt. „Wir haben die ersten Minuten noch verpennt, das Gegentor hat uns aber wach gerüttelt. Die Jungs sind viel hinterhergelaufen und haben sich am Ende für den Aufwand belohnt.“ Tore: 1:0 (14.) Hiller, 1:1 (24.) Peters, 1:2 (33.) Ney, 2:2 (74.) Brunkhorst, 2:3 (86.) Baskin.









Zunächst fehlte dem TuS Harsefeld noch die nötige Strafraumbesetzung, um die Feldüberlegenheit in Tore umzumünzen. Nach dem Seitenwechsel war es dann Murat Boral, der nach einem Angriff über den Flügel von der Strafraumkante vollstreckte (47.). Bondombe Simba muss ins Krankenhaus

„Nach der Führung hätte ich mir noch mehr Sicherheit gewünscht“, sagt TuS-Coach Nabil Toumi nach seinem Pflichtspieldebüt. „Insgesamt haben wir es aber mit Ball gut gemacht.“ Den zwischenzeitlichen Ausgleich wusste Sven Tomelzick schnell mit einem Fernschuss zu beantworten. Der Wermutstropfen: Jonathan Bondombe Simba landete bei einem Sturz mit seinem Gesicht auf dem eigenen Knie und musste vom Krankenwagen abgeholt werden (25.). Tore: 0:1 (47.) Boral, 1:1 (75.) Schlepegrell, 1:2 (84.) Tomelzick, 1:3 (87.) Dallmann, 2:3 (88.) Root, 2:4 (90.) Meyer.





