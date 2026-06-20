Gute Leistungen: Marin Bosnjak gehört fest zu Croatia Hamburg Croatia Hamburg nimmt Marin Bosnjak fest in den Kader der ersten Herren auf. Der Mittelfeldspieler hatte sich in der Saison 2025/26 empfohlen. von red · Heute, 07:17 Uhr · 0 Leser

Neuigkeiten von Croatia Hamburg. – Foto: red/KI

Croatia Hamburg setzt bei der Kaderplanung für die kommende Saison auch auf interne Entwicklung. Marin Bosnjak gehört ab der Spielzeit 2026/27 fest zum Kader der ersten Herren. Der Mittelfeldspieler hatte bereits in der vergangenen Saison die Möglichkeit, sich zu zeigen, und konnte sich nach Vereinsangaben mit starken Leistungen empfehlen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Damit geht Croatia mit Bosnjak nun den nächsten Schritt. Der Verein sieht in der Personalie auch eine Bestätigung des eigenen Weges: Junge Spieler sollen gefördert, an Verantwortung herangeführt und über die enge Verzahnung zwischen erster und zweiter Herren gezielt an den Herrenfußball gewöhnt werden.

Croatia setzt auf Entwicklung Bosnjak ist 23 Jahre alt und im Mittelfeld zuhause. Für Croatia ist seine feste Aufnahme in den Kader der ersten Mannschaft weniger ein klassischer externer Transfer als vielmehr eine Personalie mit Entwicklungscharakter. Der Spieler kennt den Verein bereits und soll nun dauerhaft Teil der ersten Herren werden. Genau solche Schritte können für einen Klub wichtig sein, weil sie zeigen, dass die Durchlässigkeit innerhalb der eigenen Struktur funktioniert. Wer sich über Training und Spielpraxis empfiehlt, bekommt die Möglichkeit, sich auf höherem Niveau zu beweisen.