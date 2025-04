Spieler des SV Pullach mit Torjubel, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, Jubel ueber das Tor zum 1:0 durch Maximilian Stapf (Pullach, 23) (2.v.li.), optimistisch, Action, Aktion – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Gute Leistung beim Remis in Kastl – Pullacher Aufwärtstrend hält an Landesliga Südost

Der SV Pullach konnte gegen Kastl einen Punkt mitnehmen. Der Trainer der Raben ist mit der Vorstellung seiner Mannschaft durchaus zufrieden.

Auch wenn dem starken Auswärtsauftritt das durchaus mögliche i-Tüpfelchen in Form eines Siegtores fehlte, trat Vinzenz Loistl nach dem 1:1 (0:0) beim TSV Kastl die Heimreise durchaus zufrieden an: „Wir haben an die letzten Vorstellungen angeknüpft, es war ein echt gutes Spiel.“ Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr TSV Kastl TSV Kastl SV Pullach SV Pullach 1 1 Abpfiff

In den ersten zehn Minuten zeichnete sich ein offener Schlagabtausch ab, Kastl hatte zwei gute Gelegenheiten, aber auch die Raben wurden gleich gefährlich: Keita Kawais Distanzschuss wurde von Kastls Torwart Patrick Alramseder gerade noch an die Latte gelenkt (6.). Weitere Großchancen blieben in der ausgeglichenen ersten Halbzeit allerdings aus. „Wir standen gut, aber auf beiden Seiten fehlte im Spiel nach vorn die Durchschlagskraft“, so Loistl, der sein Team in der Kabine einschwor: „Ich habe gesagt: Wir sind die bessere Mannschaft, wir müssen nur geduldig bleiben, dann machen wir unser Tor.“ Doch der erste Treffer fiel dann für die Gastgeber: Einen strammen Schuss musste SVP-Schlussmann Leo Bayerschmidt abprallen lassen, Marco Unterholzner traf im Nachschuss (48.). „Da war Kastl wacher“, gab Loistl zu. Gleichzeitig freute er sich aber über die Reaktion seiner Mannschaft: „In der Hinrunde hätten wir noch die Köpfe hängen lassen. Diesmal hat uns das Gegentor eher angespornt. Wir haben Chance auf Chance schön herausgespielt.“ Maximilian Stapf zeichnete für den schnellen Ausgleich verantwortlich, als er den Ball schön mit der Brust mitnahm und dann zum 1:1 versenkte (58.). „Hochverdient“, fand Loistl, der danach eigentlich nur noch seine Mannschaft im Vorwärtsgang sah. Sanntino Pandza scheiterte mit einem platzierten Schuss an Alramseder (63.), der auch gegen Noah Kotb Sieger blieb (84.). In der Schlussminute wäre aber auch Kastls starker Torwart chancenlos gewesen: Christian Wimmers Fallrückzieher sprang vom Innenpfosten zurück ins Feld, Osman Akbulut setzte den Nachschuss aus fünf Metern drüber. „Den kann man auch mal machen“, meinte Loistl.