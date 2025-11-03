"Gute Leistung" - aber keine Punkte! Kästorf schlägt Freie Turner

„Tatsächlich sehr, sehr schade und sehr enttäuschend, dass wir das Ding am Ende kriegen“, sagte Runzer nach der Partie sichtlich frustriert. „Wir kommen zweimal zurück, gleichen aus und zeigen – wie auch bei den letzten Spielen – eine wirklich, wirklich ordentliche Leistung. Die Jungs haben sich auch aufopferungsvoll reingeschmissen. Umso ärgerlicher, dass es am Ende nicht langt.“

Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause durch Dimitrios Tsampasis (44.) in Führung, doch die Freien Turner zeigten nach dem Seitenwechsel Moral. Luca Faustmann (64.) sorgte mit seinem ersten Treffer des Tages für den Ausgleich. Kästorf antwortete prompt: Leander Petry (71.) brachte sein Team wieder in Führung, ehe erneut Faustmann (80.) mit seinem zweiten Tor den 2:2-Ausgleich erzielte.

Als vieles auf ein gerechtes Remis hindeutete, schlug Kästorf in der Schlussphase noch einmal zu – Mehmet Hajdaraj (89.) traf zum 3:2-Endstand. „Es waren wieder zwei Standards dabei von den Gegentoren – das zieht sich mittlerweile wie ein roter Faden durch“, ärgerte sich Runzer. „Vorm ersten Gegentreffer fährt unser Keeper raus, der Ball landet genau vor den Füßen des Gegners, der ihn mit dem ersten Kontakt aus 18 Metern reinschießt. Das ist schon Wahnsinn.“

Trotz der Enttäuschung über das Ergebnis wollte der Coach die Leistung seiner Mannschaft nicht schlechtreden: „Insgesamt super enttäuschend, was das Ergebnis angeht – aber genauso enttäuschend, weil die Leistung halt gut war. Es ist einfach total schade, dass wir da mit leeren Händen dastehen, denn ich glaube, das hätten die Jungs heute wirklich verdient gehabt, dass sie mindestens einen Punkt mitnehmen.“

So stehen die Braunschweiger zum dritten Mal aus den vergangenen fünf Spielen ohne Punkte da, während Kästorf den dritten Sieg in Serie feierte und an den Freien Turnern vorbei auf Rang sieben springt.