Gute Leistung, aber keine Punkte

Die erste Torannäherung im Spiel am vergangenen Sonntag gegen SV Bergatreute gehörte unserer Frauenmannschaft. Auf der gegnerischen Seite sprang der Ball in der 16. Minute nach einem Abschluss von der Latte. Die Gäste schalteten etwas schneller und mussten den Ball nur noch ins leere Tor einschieben. In der 28. Minute erhöhte der SV Bergatreute im 1 gegen 1 gegen unsere Torfrau auf 0:2. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf auf Isabelle Gschwind, welche den Ball quer auf Stefanie Gutheber legte, konnte noch vor der Pause der wichtige 1:2 Anschlusstreffer erzielt werden. Die zweite Halbzeit startete recht ausgeglichen, jedoch nutzen die Gäste einen Abpraller in der 76. Minute gedankenschnell zum 1:3. In der 90. Minute entschied der Schiedsrichter nach Foul an Stürmerin Isabelle Gschwind folgerichtig auf Strafstoß, den Dimitra Pimenidis gekonnt im rechten Eck verwandelte. In den letzten Minuten wurde es noch einmal spannend. Unsere Frauenmannschaft versuchte mit allen Mitteln wenigstens das Unentschieden zu erzielen, scheiterte jedoch an der gutstehenden Abwehrreihe von Bergatreute.