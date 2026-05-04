⚽💔 Gute Leistung, aber fehlende Effizienz – SVB spielt 2:2

Am Sonntag empfing unsere 1. Herren die SG Heber-Wolterdingen vor heimischer Kulisse in Böhme. Von Beginn an war klar: Das wird ein intensives Duell – und genau so entwickelte sich die Partie über die gesamten 90 Minuten.

⚽ 12. Minute – 1:0 SVB! Ein perfekt getimter Diagonalball von Christian Kranz findet Niklas Becker, der den Ball stark verarbeitet und souverän am Keeper vorbeilegt. 🔥

💪 Starker Start vom SVB Unsere Jungs kamen direkt gut ins Spiel, setzten den Matchplan um und erspielten sich früh gefährliche Aktionen.

😬 16. Minute – 1:1

Nach einem Zweikampf im Strafraum gibt es folgerichtig Elfmeter für die Gäste. Für Jan Mertens, der erneut für den verletzten Sebastian Harms einsprang (weiterhin gute Besserung 🙏), war nichts zu halten.

🔥 SVB mit Chancenplus

In der ersten Halbzeit waren wir das aktivere Team und erspielten uns mehrere hochkarätige Chancen.

👉 2–3 Mal standen wir frei vor dem Tor – doch das Quäntchen Glück fehlte.

Das bleibt aktuell unsere größte Baustelle:

👉 Die Chancenverwertung muss konsequenter werden.

💪 Trotzdem: eine starke Teamleistung in Halbzeit eins!

🗣️ Halbzeitansprache

Trainer Mathias Tack und Mario Hörenkuhl machten klar:

👉 „Konsequenter werden, wach bleiben und weiter Druck machen – dann holen wir uns das Spiel!“

🔄 Zweite Halbzeit – Rückstand & starke Antwort

Nach Wiederanpfiff erhöhte Heber-Wolterdingen den Druck und kam besser ins Spiel.

⚠️ 56. Minute – 1:2

Zu unsauber verteidigt – der Gegner nutzt das konsequent aus.

💥 SVB reagiert stark

Wir blieben ruhig, spielten weiter nach vorne und erspielten uns erneut gute Chancen – doch die Verwertung blieb das Problem.

👉 Ein Treffer wurde zudem wegen Abseits aberkannt – eine knappe Entscheidung.

🔄 65. Minute – frischer Wind

Joanna Au kam ins Spiel, brachte sofort Tempo rein und übernahm Verantwortung.

⚽ 75. Minute – 2:2!

Ballgewinn im Mittelfeld, Joanna Au steckt perfekt durch auf Niklas Becker, der eiskalt bleibt und zum Ausgleich einschiebt. 🔥

👉 Stark herausgespielt – mit entscheidender Vorarbeit von Joanna!

⏱️ Schlussphase & Fazit

In den letzten Minuten merkte man, dass die Kräfte nachließen 😓

👉 Heber-Wolterdingen drückte nochmal auf den Sieg

Doch wir hielten dagegen! 💪

🧤 Starke Defensive

Mit einem sicheren Jan Mertens im Tor und einer kämpferischen Abwehr um

Magnus Müller, Adrian Michalski, Phillip Buchhop und Christian Kranz blieben wir stabil.

👉 Highlight:

Ein Distanzschuss der Gäste war schon drin – doch Christian Kranz klärt spektakulär auf der Linie! 🚫⚽

💥 Ganz starker Einsatz!

🏁 Fazit

Nach 90 Minuten endet ein intensives Spiel mit einem 2:2-Unentschieden.

👉 Die 3 Punkte wären möglich gewesen

👉 Am Ende nehmen wir den Punkt mit

🎤 Trainerfazit:

„Gute Leistung – wir müssen nur unsere Chancen besser nutzen. Ansonsten starke Teamleistung!“ 💪

👍 Schiedsrichterleistung

Ein großes Lob an den Schiedsrichter für eine sehr souveräne und klare Spielleitung 👏

🙏 Danke!

Danke an alle Fans, Freunde und Supporter des SV Böhme für euren Support!

Ein besonderer Dank an Joanna Au, die nach einem kompletten Spiel bei den 1. Damen noch für uns ausgeholfen hat – absoluter Teamgeist! 🖤🤍

🖤🤍 NUR DER SVB!