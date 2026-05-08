Gute Kollegen unter sich Regionalliga Südwest +++ Der FC-Astoria Walldorf empfängt am Samstag die Stuttgarter Kickers von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die Walldorfer (blau) verabschieden sich am Samstag von ihren Fans in die Sommerpause. – Foto: Foto Pfeifer

Sie kennen und schätzen sich. "Er will sicher zeigen, was er kann", sagt Andreas Schön über seinen Trainerkollegen Kerem Arslan, der interimsmäßig die Stuttgarter Kickers übernommen hat. Vor knapp zwei Wochen wurde der langjährige U23-Trainer aus Hoffenheim, Marco Wildersinn, bei den Kickers beurlaubt.

Am Samstag beginnt das Duell der beiden Mittelfeldteams um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark. "Erst einmal ist glaube ich jeder froh, wenn die Saison zu Ende ist", sagt Schön und gibt zu, "dass es mittlerweile schon an den Kräften zieht." Sein vorläufiges Saisonfazit fällt trotz der schwächeren Rück- gegenüber Vorrunde, als der FCA Vierter war, positiv aus. "Der fußballerische Ansatz bei uns war nie weg und deshalb sind wir zufrieden", erläutert der 36-Jährige und sieht darin direkt das Positive für die neue Runde, "somit wissen wir auch, was wir verändern können."