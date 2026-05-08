Gute Kollegen unter sich

Sie kennen und schätzen sich. "Er will sicher zeigen, was er kann", sagt Andreas Schön über seinen Trainerkollegen Kerem Arslan, der interimsmäßig die Stuttgarter Kickers übernommen hat. Vor knapp zwei Wochen wurde der langjährige U23-Trainer aus Hoffenheim, Marco Wildersinn, bei den Kickers beurlaubt.
Am Samstag beginnt das Duell der beiden Mittelfeldteams um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark. "Erst einmal ist glaube ich jeder froh, wenn die Saison zu Ende ist", sagt Schön und gibt zu, "dass es mittlerweile schon an den Kräften zieht."
Sein vorläufiges Saisonfazit fällt trotz der schwächeren Rück- gegenüber Vorrunde, als der FCA Vierter war, positiv aus. "Der fußballerische Ansatz bei uns war nie weg und deshalb sind wir zufrieden", erläutert der 36-Jährige und sieht darin direkt das Positive für die neue Runde, "somit wissen wir auch, was wir verändern können."
In den beiden verbleibenden Partien ist von Rang acht bis 14 noch alles drin, der Klassenerhalt ist längst gesichert und stand über die komplette Saison, die zwölfte der Vereinsgeschichte in der Regionalliga, nie zur Diskussion. Am Samstag ist es gut möglich, dass der ein oder andere Kicker, der zuletzt nicht so oft zum Zuge gekommen ist, mehr Spielzeit erhält. Gleichzeitig könnte manch ein Dauerbrenner wie beispielsweise Maximilian Waack, der von 2 880 möglichen Einsatzminuten nur 140 verpasst hat, eine wohlverdiente Pause bekommen.
Bei den Kickers steht der Saisonhöhepunkt noch aus. Am 23. Mai bestreiten sie das württembergische Pokalfinale gegen die SG Sonnenhof Großaspach und spielen dann um einen Startplatz im DFB-Pokal. "Deshalb will sich von Spielern jeder sicher noch einmal beweisen, um im Finale dabei sein zu dürfen", rechnet schön mit hochmotivierten Schwaben.