Gute Karten für den TSV Lautrach-Illerbeuren

Alexander Bischof (links) ließ sich mit dem TSV Lautrach-Illerbeuren auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich des TV Boos nicht schocken und gewann das wichtige Kellerduell mit 3:2. – Foto: Peter Roth

Die Entscheidungen im Tabellenkeller der Allgäuer Kreisliga Nord stehen noch aus, doch der TSV Lautrach-Illerbeuren hat einen großen Schritt aus der Gefahrenzone heraus gemacht. Gegen den direkten Konkurrenten TV Boos gelang ein 3:2-Erfolg. Auch die DJK SV Ost Memmingen darf weiter hoffen, durch den 3:0-Sieg gegen den SC Ronsberg ist der Relegationsrang nur noch einen Zähler entfernt. Ein Punkt beträgt auch der Vorsprung des TV Bad Grönenbach - allerdings geht es dabei ums Aufstiegsrennen. Da leistete sich der TV mit dem 2:2 beim Absteiger FSV Lamerdingen zwar einen kleinen Ausrutscher, besitzt aber weiterhin die besten Chancen auf den zweiten Platz.

Dramatik pur erlebten die Fans beim für den Klassenerhalt wichtigen Duell zwischen dem TSV Lautrach-Illerbeuren und dem TV Boos. Stephan Kern brachte Lautrach kurz vor der Pause in Führung, Tobias Köhl erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Boos kämpfte sich jedoch eindrucksvoll zurück: Marco Gröner verkürzte zunächst, ehe Benedikt Walter in der Nachspielzeit tatsächlich zum 2:2 traf. Doch Lautrach hatte das letzte Wort – Tobias Köhl erzielte in der achten Minute der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer des Tages und sorgte für den umjubelten 3:2-Sieg.

Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 170

Der FSV Lamerdingen und der TV Bad Grönenbach trennten sich nach turbulenten 90 Minuten mit 2:2. Karfala Conde schoss den TV in der 37. Minute in Führung. Kurz nach der Pause wurde es hektisch: Grönenbachs Manuel Mang sah wegen einer Notbremse die Rote Karte. Lamerdingen nutzte die Überzahl und kam durch Dominik Schurr zum Ausgleich. Doch erneut war Conde zur Stelle und brachte die Gäste wieder in Front. In der Nachspielzeit rettete Dennis Wüster dem Absteiger mit dem Treffer zum 2:2 doch noch einen Punkt.

Schiedsrichter: Benedikt Meßmer - Zuschauer: 84

Lange sah der TSV Mindelheim bei der SG Sontheim/Westerheim wie der Sieger aus. Luis Wanninger brachte Mindelheim in der 78. Minute in Führung. Die SG gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Tobias Kirchmaier fünf Minuten vor dem Ende noch zum verdienten Ausgleich.

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 110

Eine überragende Vorstellung zeigte Adrian Zuka beim 4:0-Auswärtssieg des TSV Ottobeuren beim TV Woringen. Bereits nach drei Minuten traf Zuka zur Führung und schnürte nach der Pause mit zwei weiteren Treffern innerhalb von fünf Minuten einen Dreierpack. Laurenz Werner setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt für die dominanten Ottobeurer.

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 150

Der TSV Kirchheim setzte sich in einem unterhaltsamen Spiel mit 4:2 gegen den FC Heimertingen durch. Daniel Geiger brachte den TSV früh in Führung, ehe Brian Frei für Heimertingen ausglich. Noch vor der Pause stellte Niko Titz die erneute Kirchheimer Führung her. Nach dem Seitenwechsel sorgten erneut Geiger und Luca Müller mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten zum 4:1 für klare Verhältnisse. Thomas Einsiedler verkürzte zwar noch einmal, doch Kirchheim brachte den Vorsprung souverän ins Ziel.

Schiedsrichter: Simon Höscheler (Pfronten) - Zuschauer: 55

Einen souveränen Heimauftritt zeigte der DJK SV Ost Memmingen beim 3:0 gegen den SC Ronsberg und wahrt die Chancen auf den Klassenerhalt. Adis Atashi brachte seine Mannschaft früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Denis Jelusic und Emre Kaptan innerhalb weniger Minuten auf 3:0 und entschieden die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber.

Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 110

Der SV Lachen drehte die Partie beim SV Oberegg und gewann nach Rückstand mit 2:1. Elias Maurus hatte Oberegg zunächst in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Gäste deutlich und kamen durch Fabian Stahl zum Ausgleich. Kurz vor Schluss traf Max Wiedenmayer zum umjubelten Siegtreffer für Lachen.

Schiedsrichter: Lukas Steeb (Obergünzburg) - Zuschauer: 150