 2026-05-15T09:36:57.455Z

Der Spieltag

Gute Karten für den TSV Lautrach-Illerbeuren

Kreisligist macht mit 3:2-Sieg gegen Boos einen großen Schritt aus dem Keller +++ Memminger Ostler wahren ihre Chancen +++ Grönenbach lässt Federn

von red · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser
Alexander Bischof (links) ließ sich mit dem TSV Lautrach-Illerbeuren auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich des TV Boos nicht schocken und gewann das wichtige Kellerduell mit 3:2.
Alexander Bischof (links) ließ sich mit dem TSV Lautrach-Illerbeuren auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich des TV Boos nicht schocken und gewann das wichtige Kellerduell mit 3:2. – Foto: Peter Roth

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KL Allgäu Nord
TSV Kammlach
TV Woringen
SV Lachen
Lamerdingen

Die Entscheidungen im Tabellenkeller der Allgäuer Kreisliga Nord stehen noch aus, doch der TSV Lautrach-Illerbeuren hat einen großen Schritt aus der Gefahrenzone heraus gemacht. Gegen den direkten Konkurrenten TV Boos gelang ein 3:2-Erfolg. Auch die DJK SV Ost Memmingen darf weiter hoffen, durch den 3:0-Sieg gegen den SC Ronsberg ist der Relegationsrang nur noch einen Zähler entfernt. Ein Punkt beträgt auch der Vorsprung des TV Bad Grönenbach - allerdings geht es dabei ums Aufstiegsrennen. Da leistete sich der TV mit dem 2:2 beim Absteiger FSV Lamerdingen zwar einen kleinen Ausrutscher, besitzt aber weiterhin die besten Chancen auf den zweiten Platz.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Lautrach-Illerbeuren
TSV Lautrach-IllerbeurenLautrach
TV Boos
TV BoosTV Boos
3
2

Dramatik pur erlebten die Fans beim für den Klassenerhalt wichtigen Duell zwischen dem TSV Lautrach-Illerbeuren und dem TV Boos. Stephan Kern brachte Lautrach kurz vor der Pause in Führung, Tobias Köhl erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Boos kämpfte sich jedoch eindrucksvoll zurück: Marco Gröner verkürzte zunächst, ehe Benedikt Walter in der Nachspielzeit tatsächlich zum 2:2 traf. Doch Lautrach hatte das letzte Wort – Tobias Köhl erzielte in der achten Minute der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer des Tages und sorgte für den umjubelten 3:2-Sieg.
Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 170

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Lamerdingen
FSV LamerdingenLamerdingen
TV Bad Grönenbach
TV Bad GrönenbachB.Grönenbach
2
2

Der FSV Lamerdingen und der TV Bad Grönenbach trennten sich nach turbulenten 90 Minuten mit 2:2. Karfala Conde schoss den TV in der 37. Minute in Führung. Kurz nach der Pause wurde es hektisch: Grönenbachs Manuel Mang sah wegen einer Notbremse die Rote Karte. Lamerdingen nutzte die Überzahl und kam durch Dominik Schurr zum Ausgleich. Doch erneut war Conde zur Stelle und brachte die Gäste wieder in Front. In der Nachspielzeit rettete Dennis Wüster dem Absteiger mit dem Treffer zum 2:2 doch noch einen Punkt.
Schiedsrichter: Benedikt Meßmer - Zuschauer: 84

Gestern, 15:00 Uhr
SG Sontheim / Westerheim
SG Sontheim / WesterheimSG Sontheim
TSV Mindelheim
TSV MindelheimMindelheim
1
1
Abpfiff

Lange sah der TSV Mindelheim bei der SG Sontheim/Westerheim wie der Sieger aus. Luis Wanninger brachte Mindelheim in der 78. Minute in Führung. Die SG gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Tobias Kirchmaier fünf Minuten vor dem Ende noch zum verdienten Ausgleich.
Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 110

Gestern, 15:00 Uhr
TV Woringen
TV WoringenTV Woringen
TSV Ottobeuren
TSV OttobeurenOttobeuren
0
4
Abpfiff

Eine überragende Vorstellung zeigte Adrian Zuka beim 4:0-Auswärtssieg des TSV Ottobeuren beim TV Woringen. Bereits nach drei Minuten traf Zuka zur Führung und schnürte nach der Pause mit zwei weiteren Treffern innerhalb von fünf Minuten einen Dreierpack. Laurenz Werner setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt für die dominanten Ottobeurer.
Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 150

Gestern, 15:00 Uhr
TSV 1863 Kirchheim
TSV 1863 KirchheimKirchheim
FC Heimertingen
FC HeimertingenHeimertingen
4
2
Abpfiff

Der TSV Kirchheim setzte sich in einem unterhaltsamen Spiel mit 4:2 gegen den FC Heimertingen durch. Daniel Geiger brachte den TSV früh in Führung, ehe Brian Frei für Heimertingen ausglich. Noch vor der Pause stellte Niko Titz die erneute Kirchheimer Führung her. Nach dem Seitenwechsel sorgten erneut Geiger und Luca Müller mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten zum 4:1 für klare Verhältnisse. Thomas Einsiedler verkürzte zwar noch einmal, doch Kirchheim brachte den Vorsprung souverän ins Ziel.
Schiedsrichter: Simon Höscheler (Pfronten) - Zuschauer: 55

Gestern, 15:00 Uhr
DJK SV Ost Memmingen
DJK SV Ost MemmingenDJK Memming.
SC Ronsberg
SC RonsbergSC Ronsberg
3
0
Abpfiff

Einen souveränen Heimauftritt zeigte der DJK SV Ost Memmingen beim 3:0 gegen den SC Ronsberg und wahrt die Chancen auf den Klassenerhalt. Adis Atashi brachte seine Mannschaft früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Denis Jelusic und Emre Kaptan innerhalb weniger Minuten auf 3:0 und entschieden die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber.
Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 110

Gestern, 15:00 Uhr
SV Oberegg
SV ObereggOberegg
SV Lachen
SV LachenSV Lachen
1
2
Abpfiff

Der SV Lachen drehte die Partie beim SV Oberegg und gewann nach Rückstand mit 2:1. Elias Maurus hatte Oberegg zunächst in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Gäste deutlich und kamen durch Fabian Stahl zum Ausgleich. Kurz vor Schluss traf Max Wiedenmayer zum umjubelten Siegtreffer für Lachen.
Schiedsrichter: Lukas Steeb (Obergünzburg) - Zuschauer: 150

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Kammlach
TSV KammlachTSV Kammlach
TSV Altusried
TSV AltusriedAltusried
4
4
Abpfiff

Das torreichste Spiel des Tages lieferten sich der TSV Kammlach und der TSV Altusried beim spektakulären 4:4. Manuel Funk brachte Kammlach zunächst in Führung, Fabio Difilippo glich aus. Jonas Funk stellte noch vor der Pause auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Roman Krambs egalisierte erneut, ehe Manuel Funk mit zwei verwandelten Foulelfmetern seinen Dreierpack schnürte und Kammlach scheinbar entscheidend mit 4:2 in Führung brachte. Doch trotz Gelb-Roter Karte gegen Denis Velagic kämpfte sich Altusried zurück. Ylber Myrta verkürzte zunächst, bevor Fabio Difilippo nur eine Minute später den viel umjubelten Treffer zum 4:4-Endstand erzielte.
Schiedsrichter: Maik Kaack (Jungingen) - Zuschauer: 80