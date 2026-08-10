„Gute Jugendarbeit“ als Schlüssel: Fortuna mit stark verjüngtem Kader Mittelrheinliga: Die Profi-Reserve von Fortuna Köln geht in sein zweites Jahr unter Chefcoach Iraklis Metaxas. Der Deutsch-Grieche führte die Zweitvertretung in der vergangenen Spielzeit auf einen zufriedenstellenden zehnten Tabellenplatz und bereitet den nun nochmals verjüngten Kader auf die anstehende Saison vor. von Tom Kunze · Heute, 14:34 Uhr · 0 Leser

Fortuna Köln II startet zuversichtlich in seine achte aufeinanderfolgende Mittelrheinliga-Saison. – Foto: Nick Förster

Für die Zweitauswahl von Fortuna Köln startet mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid am 30. August die achte Mittelrheinliga-Spielzeit in Serie. Nach Platz zehn im Vorjahr kann die Elf von Cheftrainer Iraklis Metaxas mit breiter Brust in die bevorstehende Saison gehen, und zudem auf vielversprechende Talente bauen. Schließlich stoßen in Summe elf Spieler aus der eigenen U19 in den Mittelrheinliga-Kader, hinzu kommen vier weitere U19-Verpflichtungen. Der ohnehin schon junge Ausbildungskader wurde somit nochmals verjüngt, was Pressesprecher Stefan Kleefisch durchaus zufriedenstellt.

Mit 45 Punkten aus 30 Saisonspielen hat die Fortuna-Reserve die abgelaufene Spielzeit auf Tabellenrang zehn beendet, einzig einen Zähler hinter dem Achten SSV Bornheim. Insbesondere auf fremdem Terrain wusste die Metaxas-Elf zu überzeugen: Acht Siege aus 15 Duellen sprechen für sich. Nicht weniger rosig steht es auch um die Aussichten für die bevorstehende Spielzeit. Schließlich konnte die Fortuna neben Übungsleiter Iraklis Metaxas auch „alle Spieler, die wir halten wollten, halten.“ Abgesehen von den Routiniers Mario Weber und Joran Sobiech (beide Karriereende), die aufgrund ihrer Erfahrung sicherlich eine Lücke reißen. Dass der Kader nun allerdings weiter verjüngt und mit vielversprechenden Nachwuchsspielern aufgestockt wurde, gehöre zum Prozess, wie Pressesprecher Stefan Kleefisch hervorhebt: Kleefisch: „Sind mit der Transferphase sehr zufrieden“ „Wir hatten einen sehr großen Umbruch und sind sehr stolz darauf, dass wir elf eigene Spieler aus der U19 in den Kader integriert haben. Dazu kommen vier externe U19-Spieler. Mit Mario Weber und Joran Sobiech haben wir leider zwei erfahrene Spieler verloren, die schwer zu ersetzen sind. Die Mannschaft wurde demnach weiter verjüngt, worauf aber auch unser Fokus liegt. Wir sind eine Nachwuchs- und Ausbildungsmannschaft und sehr zufrieden mit der Transferphase“, erklärt Kleefisch die Kaderplanung für weitgehend abgeschlossen.

Während sich die Fortuna demnach neben den angesprochenen Verpflichtungen von Ilias Koaibi (Sportvereinigung Deutz 05), Bruno Schmitt (FC Viktoria Köln), Fynn Meurer (MSV Duisburg) und Jaden Asamoah (Alemannia Aachen) ausschließlich mit dem eigenen Nachwuchs verstärkt hat, verzeichnet die Drittliga-Reserve auch einige Abgänge. Mit Amin Ayoola (SV Schlebusch), Amadou-Sadio Camara (SpVg Porz), Salvatore Giambra (SV Eintracht Hohkeppel), Kiran Mauersberger (SC Rheinbach) und Simon Schwedes (SpVg Frechen 20) verlassen den Klub in Summe sechs Akteure. Der Kern des Vorjahres-Kaders bleibt aber grundsätzlich bestehen. Teamgeist als Schlüssel zum Erfolg Dass die Mannschaft demnach zum Großteil eingespielt ist und sich kennt, sei mit Blick auf die bevorstehende Spielzeit von besonderer Bedeutung. Während die hochgezogenen U19-Spieler in der vergangenen Spielzeit den Klassenerhalt in der U19-Bundesliga eintüteten, kennt sich ein Großteil des verbleibenden Kaders bereits seit einigen Jahren. Darin sieht Kleefisch einen großen Vorteil: „Ich sehe einen großen Trumpf in unserem Teamgeist. Wir haben einige Spieler dabei, die in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle gespielt haben. Unser Teamgeist und der Spirit werden mit Sicherheit ein großer Trumpf sein“, stellt der Pressesprecher klar.