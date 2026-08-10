„Gute Jugendarbeit“ als Schlüssel: Fortuna mit stark verjüngtem Kader

Für die Zweitauswahl von Fortuna Köln startet mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid am 30. August die achte Mittelrheinliga-Spielzeit in Serie. Nach Platz zehn im Vorjahr kann die Elf von Cheftrainer Iraklis Metaxas mit breiter Brust in die bevorstehende Saison gehen, und zudem auf vielversprechende Talente bauen. Schließlich stoßen in Summe elf Spieler aus der eigenen U19 in den Mittelrheinliga-Kader, hinzu kommen vier weitere U19-Verpflichtungen. Der ohnehin schon junge Ausbildungskader wurde somit nochmals verjüngt, was Pressesprecher Stefan Kleefisch durchaus zufriedenstellt.
Mit 45 Punkten aus 30 Saisonspielen hat die Fortuna-Reserve die abgelaufene Spielzeit auf Tabellenrang zehn beendet, einzig einen Zähler hinter dem Achten SSV Bornheim. Insbesondere auf fremdem Terrain wusste die Metaxas-Elf zu überzeugen: Acht Siege aus 15 Duellen sprechen für sich. Nicht weniger rosig steht es auch um die Aussichten für die bevorstehende Spielzeit. Schließlich konnte die Fortuna neben Übungsleiter Iraklis Metaxas auch „alle Spieler, die wir halten wollten, halten.“ Abgesehen von den Routiniers Mario Weber und Joran Sobiech (beide Karriereende), die aufgrund ihrer Erfahrung sicherlich eine Lücke reißen. Dass der Kader nun allerdings weiter verjüngt und mit vielversprechenden Nachwuchsspielern aufgestockt wurde, gehöre zum Prozess, wie Pressesprecher Stefan Kleefisch hervorhebt:
„Wir hatten einen sehr großen Umbruch und sind sehr stolz darauf, dass wir elf eigene Spieler aus der U19 in den Kader integriert haben. Dazu kommen vier externe U19-Spieler. Mit Mario Weber und Joran Sobiech haben wir leider zwei erfahrene Spieler verloren, die schwer zu ersetzen sind. Die Mannschaft wurde demnach weiter verjüngt, worauf aber auch unser Fokus liegt. Wir sind eine Nachwuchs- und Ausbildungsmannschaft und sehr zufrieden mit der Transferphase“, erklärt Kleefisch die Kaderplanung für weitgehend abgeschlossen.
Während sich die Fortuna demnach neben den angesprochenen Verpflichtungen von Ilias Koaibi (Sportvereinigung Deutz 05), Bruno Schmitt (FC Viktoria Köln), Fynn Meurer (MSV Duisburg) und Jaden Asamoah (Alemannia Aachen) ausschließlich mit dem eigenen Nachwuchs verstärkt hat, verzeichnet die Drittliga-Reserve auch einige Abgänge. Mit Amin Ayoola (SV Schlebusch), Amadou-Sadio Camara (SpVg Porz), Salvatore Giambra (SV Eintracht Hohkeppel), Kiran Mauersberger (SC Rheinbach) und Simon Schwedes (SpVg Frechen 20) verlassen den Klub in Summe sechs Akteure. Der Kern des Vorjahres-Kaders bleibt aber grundsätzlich bestehen.
Dass die Mannschaft demnach zum Großteil eingespielt ist und sich kennt, sei mit Blick auf die bevorstehende Spielzeit von besonderer Bedeutung. Während die hochgezogenen U19-Spieler in der vergangenen Spielzeit den Klassenerhalt in der U19-Bundesliga eintüteten, kennt sich ein Großteil des verbleibenden Kaders bereits seit einigen Jahren. Darin sieht Kleefisch einen großen Vorteil: „Ich sehe einen großen Trumpf in unserem Teamgeist. Wir haben einige Spieler dabei, die in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle gespielt haben. Unser Teamgeist und der Spirit werden mit Sicherheit ein großer Trumpf sein“, stellt der Pressesprecher klar.
Ob es dann schlussendlich erneut zu einer solch sorglosen Saison wie im Vorjahr kommen wird, bleibt mit Spannung abzuwarten. Schließlich sei die vergangene Spielzeit durchweg positiv verlaufen, wie Kleefisch anführt: „Wir waren mit dem zehnten Platz sehr zufrieden. Wir hatten den besten Punkteschnitt in der Geschichte unserer zweiten Mannschaft und den Klassenerhalt frühzeitig gesichert“, hebt der 60-Jährige hervor und hat zugleich ein Sonderlob für seinen Chefcoach übrig: „Mit Iraklis Metaxas haben wir vor einem Jahr einen Trainer bekommen, der hervorragend arbeitet und junge Spieler fördert. Zudem arbeitet er in sehr enger Absprache mit unserer ersten Mannschaft, was sehr wichtig ist.“
Hinsichtlich der bisherigen Testspielausbeute in der rund drei Wochen andauernden Vorbereitung kann sich bei der Fortuna wohl kaum einer beklagen. Auf einen ungefährdeten 3:0-Erfolg bei Oberligist Holzheimer SG folgten ein noch deutlicherer Sieg bei Landesligist SV Helpenstein (5:0), ein 4:2-Heimerfolg über Oberligist TSV Meerbusch und ein 6:0-Kantersieg gegen Landesligist SV Schönenbach 1920. Die Vorzeichen könnten demnach durchaus schlechter stehen.
Bis zum Ligastart am 30. August testet die Fortuna unter anderem noch gegen Ligarivale TuS Blau-Weiß Königsdorf (16.08.). Um dann einen erfolgreichen Saisoneinstand hinzulegen und den Weg zum ausgerufenen Saisonziel „Klassenerhalt“ zu ebnen, komme es laut Kleefisch insbesondere auf einen gelungenen Entwicklungsprozess der jungen Spieler im Laufe der Saison an: „Unsere jungen Wilden werden mit Sicherheit einen Lernprozess in der Liga haben. Ab und zu werden sie an ihre Grenzen stoßen und dazulernen“, versichert Kleefisch, betont aber im selben Atemzug: „Die Mannschaft muss sich dennoch keinesfalls verstecken.“