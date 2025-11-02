Gute Halbzeit reicht Sportfreunden nicht – Kurmali trifft doppelt

Der TuS Blau-Weiß Königsdorf hat am zehnten Spieltag der Mittelrheinliga Moral bewiesen und nach frühem Rückstand noch einen 2:1-Heimsieg gegen die Sportfreunde Düren gefeiert. Noah Kurmali sicherte seinem Team mit einem Doppelpack den vierten Saisonsieg.

Schon nach fünf Minuten geriet Königsdorf in Rückstand, als Marcel Reisgies die Gäste mit einem Distanzschuss aus rund 30 Metern sehenswert in Führung brachte. Beide Teams lieferten sich anschließend ein intensives Spiel mit spielerisch starken Phasen auf beiden Seiten.

Königsdorf hatte Chancen auf den Ausgleich, ließ diese jedoch zunächst ungenutzt. Erst nach der Pause drehte die Mannschaft das Spiel: Nach einem gelungenen Angriff über die linke Seite setzte sich Oliver Ploch durch, und Noah Kurmali traf aus 16 Metern zum 1:1 (64.). In der Schlussphase war es erneut Kurmali, der nach einer Ecke und Vorarbeit von Lukas Pesch den 2:1-Siegtreffer erzielte (85.).

„Das Spiel war sehr intensiv und beide Mannschaften waren spielerisch gut“, sagte Königsdorf-Trainer Takahito Ohno. „Beide Teams wollten mit dem Ball von hinten rausspielen – und das haben sie auch gut gemacht.“

Ohno: "Keiner hat weniger als 100 Prozent gegeben"

„Bis zum Ende hat keiner von uns weniger als 100 Prozent gegeben“, lobte Ohno seine Mannschaft. „Ich bin sehr stolz auf sie. Besonders freue ich mich, dass Emre Kovanci und Olsi Shiba heute von Anfang an gespielt haben und alle eingewechselten Spieler gute Leistungen gebracht haben.“ Für den Trainer war der Erfolg hochverdient: „Aus meiner Sicht war es knapp, aber das war ein verdienter Sieg.“

Sehr gute Halbzeit reicht Sportfreunden nicht

Dürens Trainer Marcel Demircan sah dagegen eine vermeidbare Niederlage: „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, aber leider verpasst, das zweite Tor zu machen. Ab der 60. Minute konnten wir das Tempo nicht mehr mitgehen. Man muss aber auch sagen, dass Königsdorf eine brutale Qualität mit Ball hatte.“

Sein Team habe trotzdem alles gegeben: „Wir sind an unsere Leistungsgrenze gegangen, deshalb kann ich meinen Jungs nicht viel vorwerfen. Irgendwann werden wir für unsere Arbeit belohnt.“

Während Königsdorf mit dem Sieg punktgleich mit Platz 6 auf dem neunten Rang steht, bleibt Düren mit sieben Punkten auf einem Abstiegsrang. Für den TuS war der Erfolg vor allem ein Signal der Geschlossenheit – so Ohno: „Alle haben den Job für die Mannschaft gemacht, auf und neben dem Platz.“