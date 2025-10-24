Gute Form soll konserviert werden

So viel scheint trotz trübem Herbstwetter sonnenklar: Leicht wird diese Aufgabe für den FC Kaunitz nicht. Schließlich tritt der heimische Fußball-Westfalenligist an diesem Sonntag zu Hause gegen Grün-Weiß Nottuln an – und die Grün-Weißen bezwangen zuletzt Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus mit 3:1. „Das ist eine sehr dynamische Truppe, die hart gegen den Ball arbeitet“, warnt FCK-Coach Levent Cayiroglu vor dem Gegner.

Wichtig aus Sicht des Aufsteigers aus Verl-Kaunitz: Das Team befindet sich derzeit selbst in sehr guter Form. Nach der 2:7-Klatsche in Mesum Anfang Oktober hatte der FCK zuletzt zurückgeschlagen und im Anschluss drei Pflichtspiel-Siege in Serie gefeiert.

In der Westfalenliga 1 gewann der FCK das Derby gegen den FSC Rheda (1:0) sowie mit 3:2 in Espelkamp, ehe im Kreispokal der Sprung in das Halbfinale gelang (6:1 beim DSC Gütersloh). „Wir sind eine Mannschaft, die immer absolut alles abrufen muss, damit wir für einen Sieg in der Westfalenliga in Frage kommen“, sagt Levent Cayiroglu und ergänzt: „Es wird darauf ankommen, dass wir weiterhin eine Stabilität auf dem Platz hinbekommen.“ Wichtig für den FC Kaunitz: Personell sieht es derzeit „sehr gut“ aus, wie Levent Cayiroglu betont. Nach aktuellem Stand fehlt neben dem langzeitverletzten Felix Sczepurek nur Fabian Bürmann (Erkältung).