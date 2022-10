Gute erste Halbzeit sichert Teutonia 3 Punkte!

Am Sonntagmittag fand das dritte Spiel in der englischen Woche für die Teutonen statt. Marc Stiegler veränderte seine Elf nur minimal und ließ Flo, der unter der Woche unter anderem durch sein 50-Meter-Tor herausstach, anstatt des bei der A-Jugend auflaufenden Filippos spielen. Im Gegensatz zum Spiel am Donnerstag kontrollierten die Schwarz-Gelben gegen die Zweitvertretung des SV Pullach in der ersten Hälfte das Spiel. Durch schön von hintenraus gespielte Aktionen kreierte man massenhaft gute Torchancen, die vom Sturmduo Hannes und Domi 4 mal genutzt wurden. Von den Gästen war bis zur Halbzeit nichts zu sehen, was sich allerdings wenige Sekunden nach dieser ändern sollte. Nach einem Freistoß kam ein Pullacher viel zu frei zum Kopfball und setzte diesen ohne Mühe ins Tor. Danach waren die Teutonen in ihrem Spiel nicht mehr wiederzukennen, was dazu führte, dass lediglich durch zwei Standardsituationen noch etwas Gefahr aufkam. Somit ist der 7. Punkt in der englischen Woche eingetütet, was eine gute Bilanz ist, dennoch gilt es weiterhin fokussiert zu arbeiten, um konstantere Leistungen zu bringen.